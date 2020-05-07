Коронавирус
РБКЦБ предупредил об активизации «раздолжнителей» из-за коронавируса
ЦБ ожидает всплеска предложений и от «раздолжнителей», то есть компаний, предлагающих гражданам за некоторую плату решить проблемы с кредиторами.
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Киберспорт
S1mple ответил на обвинения dimasick: «Хватит позориться»
Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
CyberSport.ru 05:57
Политика
Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил включить развитие внутреннего туризма в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, который готовит правительство РФ, и форсировать возможности на этом направлении.
Российская газета 09:40
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковокй одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Общество
Организаторы проекта «Имена героев» извинились за фотографию Гитлера
Челябинск, 7 мая 2020, 17:04 — REGNUM В Челябинске представители торгово-развлекательного комплекса «Космос» извинились за фотографию Адольфа Гитлера, которая была опубликована вместе с историей о якобы воевавшем ветеране Великой Отечественной войны.
REGNUM 10:04
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Происшествия
Экс-гендиректор Wikimart получил условный срок по делу о хищении
Экс-глава кредитного учреждения Игорь Волчихин ранее получил четыре с половиной года условно за выдачу этой суммы ООО «Викимарт» в виде заведомо невозвратного кредита.
Коммерсантъ 05:59
Игры
В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II
NewInform вчера в 13:13
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела «Нового величия»
Люблинский суд Москвы в четверг продлил меру пресечения фигурантам дела экстремистского движения "Новое величие" до 17 августа.
ТАСС 09:55
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости 05 мая в 23:02
Здоровье
В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом
Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
РИА Новости 09:45
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой в группу Плющенко
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отреагировала на уход своей воспитанницы Александры Трусовой .
Sport.ru вчера в 12:59
Общество
Поэтапный план выхода Кубани из карантина будет представлен 12 мая
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, по поручению президента все регионы сейчас разрабатывают план поэтапного выхода из режима ограничений, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Ясно 07:46
Здоровье
В Омске назначили главврача ГБ №1
Главным врачом Городской клинической больницы № 1 назначен Андрей Викторович Прохоренко, ранее занимавший должность заместителя директора по хирургии Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.
12 Канал Омск 04:33
Хоккей
КХЛ останется без чемпиона из-за коронавируса
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с досрочным прекращением сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса приняло решение не определять чемпиона и обладателя Кубка Гагарина.
Lenta.ru 03:49
Происшествия
В Воронеже в жилом доме обрушился балкон
По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад.
ТАСС 06:44
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить четвертого ребенка
Британская королева Елизавета II запретила принцессе Кембриджской Кейт Миддлтон заводить еще детей, помимо трех уже имеющихся.
ФАН 05:38
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru 05 мая в 18:45
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
В США убили ученого из Университета Питтсбурга по имени Бин Лю, который стоял на пороге открытия по COVID-19.
Газета.Ru вчера в 15:52
Армия и оружие
Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России.
Российская газета 05:26
Культура
Нив Кэмпбелл намекнула на возвращение к роли Сидни в хорроре «Крик 5»
Кэмпбелл рассказала, как непросто ей было согласиться вернуться во франшизу после смерти режиссера первых четырех фильмов Уэса Крейвена.
Киноафиша России 05:45
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Единоборства
Александр Емельяненко хочет провести бой с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что не против провести поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 02:15