Общество
ИзвестияЦБ предупредил об атаках при использовании системы быстрых платежей
Центробанк (ЦБ) предупредил банки о возможных компьютерных атаках при использовании сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для сбора информации о клиентах с помощью «перебора идентификаторов».
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с чего всё началось
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил банкам в письме за подписью директора департамента информационной безопасности Вадима Уварова. «Ведомости» ознакомились с документом, три человека подтвердили его содержание.Ведомости00:01
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