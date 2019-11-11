Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом регулятор сообщил банкам в письме за подписью директора департамента информационной безопасности Вадима Уварова. «Ведомости» ознакомились с документом, три человека подтвердили его содержание.

с чего всё началось

Центробанк (ЦБ) предупредил банки о возможных компьютерных атаках при использовании сервиса Системы быстрых платежей (СБП) для сбора информации о клиентах с помощью «перебора идентификаторов».

ЦБ предупредил об атаках при использовании системы быстрых платежей

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