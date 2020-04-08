Коронавирус

РБКРБКЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием. Об этом говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» (*pdf) департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
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с чего всё началось
Негативное влияние вспышки коронавируса в мире будет отмечаться в течение двух кварталов, заявили специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России, говорится в бюллетене регулятора
 "О чем говорят тренды".
Вести.Ruвчера в 10:53

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ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

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В ЦБ спрогнозировали сроки острой части коронавирусного кризиса без учета новой вспышки

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В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

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Центробанк дал прогноз по срокам влияния COVID-19 на мировую экономику

Известиявчера в 10:50
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:25, Ашберн
Общество

Минсельхоз: запасов гречихи в России хватит до урожая следующего года

Первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов рассказал о запасах гречихи в стране, передает ТАСС.
Газета.Ru 05:06
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Lenta.ru 04:27
Энергетика

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В Башкирии начали появляться очаги заражения COVID-19.
UfacityNews.ru 04:52
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

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Общество

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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

В Татарстане выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Республике Татарстан зарегистрировано 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Республика Татарстан 04:32
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости вчера в 11:36
Транспорт

Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, возвращаются на родину налегке.
News.ru 00:41
Происшествия

В Новосибирске еще один пациент вылечился от коронавируса

«На сегодняшний день восемь (пациентов - ИФ) выписано, на вчерашний день было семь пациентов, сейчас в стационаре находится десять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция"»,— отметила госпожа Позднякова (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).
Коммерсантъ Новосибирск 05:09
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В Карелии задержали экс-начальника колонии

Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
РИА Новости 05:04
Экономика

Украина подготовила новые претензии к Газпрому

Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
REGNUM 07 апреля в 11:02
Общество

Правительство утвердило новый перечень медуслуг для налогового вычета

Правительство России утвердило новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить налоговый вычет.
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Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
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Эффективное средство защиты от коронавируса назвал доктор Комаровский

Комаровский уверен, что респиратор является лучшим средством защиты от коронавируса.
Live24 вчера в 02:51
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей

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Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
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Общество

Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома

Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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В настольном каталоге AMD до недавнего времени была представлена лишь линейка Ryzen 3000, компанию которой вскоре составит новая серия с номером 4000.
Дни24 03:00
Здоровье

COVID-19 на 9 апреля: общее число зараженных перевалило за 10 тысяч

Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
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Общество

Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»

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РИА Новости 05:02
Общество

Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:40
Общество

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Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
Газета.Ru 05:04
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Гаджеты

В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны OnePlus

В Сети решили рассказать об эволюции цен с самой первой до последней модели линейки.
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Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости вчера в 01:47
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