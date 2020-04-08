Коронавирус
РБКЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием. Об этом говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды» (*pdf) департамента исследований и прогнозирования Центробанка.
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с чего всё началось
Негативное влияние вспышки коронавируса в мире будет отмечаться в течение двух кварталов, заявили специалисты департамента исследований и прогнозирования Банка России, говорится в бюллетене регулятора "О чем говорят тренды".Вести.Ruвчера в 10:53
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В ЦБ спрогнозировали сроки острой части коронавирусного кризиса без учета новой вспышки
Интерфаксвчера в 09:57
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Экономика сегоднявчера в 10:16
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Московский Комсомолецвчера в 10:14
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Транспорт
Самолёты с россиянами летят из-за рубежа полупустыми
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Происшествия
В Новосибирске еще один пациент вылечился от коронавируса
«На сегодняшний день восемь (пациентов - ИФ) выписано, на вчерашний день было семь пациентов, сейчас в стационаре находится десять пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция"»,— отметила госпожа Позднякова (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).
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В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
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Правительство России утвердило новые редакции перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить налоговый вычет.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
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Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пожилых и детей
На очередном совещании по профилактике коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров объявил об ужесточении режима самоизоляции для граждан в возрасте от 65 лет и старше, а также детей.
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Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Общество
Умерла раскрывшая связь Клинтона и Левински экс-сотрудница Белого дома
Бывшая сотрудница Белого дома и Пентагона Линда Трипп, раскрывшая любовную связь экс-президента США Билла Клинтона с Моникой Левински, скончалась в возрасте 70 лет, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ее зятя Томаса Фоули.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
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Компания AMD планирует представить настольные процессоры Ryzen 4000
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Федеральный оперативный штаб представил статистику по ситуации с коронавирусной инфекцией по стране на 9 апреля.
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать группу «Нет самоизоляции»
Генпрокуратура РФ потребовала заблокировать интернет-сообщество, где пропагандируется отказ от самоизоляции из-за COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Общество
Названы регионы, где выявлены новые случаи заражения коронавирусом
За сутки в 50 регионах России подтвердились 1459 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Минздрав России выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, говорится в сообщении министерства.
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В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
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В Сети рассказали об эволюции цен на смартфоны OnePlus
В Сети решили рассказать об эволюции цен с самой первой до последней модели линейки.
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Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.