Центральный банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 20% в пятницу после экстренного повышения ставки в конце февраля и предупредил о неизбежном всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде.
Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, самого высокого уровня с конца 2015 года, а ослабление рубля привело к резкому росту цен на фоне беспрецедентных западных санкций.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности страны в сфере валютного регулирования, сообщается в пятницу на сайте Кремля.
Компания «Смартэкосистема», входящая в состав концерна «Автоматика» ГК «Ростех» и компания «Открытая мобильная платформа», являющаяся дочерним предприятием «Ростелекома», представили защищённый смартфон AYYA T1, работающий под управлением российской ОС «Аврора».