Центральный банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 20% в пятницу после экстренного повышения ставки в конце февраля и предупредил о неизбежном всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде.
Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, самого высокого уровня с конца 2015 года, а ослабление рубля привело к резкому росту цен на фоне беспрецедентных западных санкций.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что Владимир Зеленский употребляет наркотики, у него сформировалась зависимость.