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ЦБ предупредил о неизбежном повышении инфляции

Центральный банк России сохранил ключевую процентную ставку на уровне 20% в пятницу после экстренного повышения ставки в конце февраля и предупредил о неизбежном всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде.
Profinance.ru
В Центробанке сообщили, что российская экономика входит в период масштабной перестройки, что неизбежно повлечет за собой временное повышение инфляции.
Московский Комсомолец
Высокая инфляция снижает уровень жизни и уже много лет является одной из основных проблем домохозяйств.
Profinance.ru
Годовая инфляция в России ускорилась до 12,54% по состоянию на 11 марта, самого высокого уровня с конца 2015 года, а ослабление рубля привело к резкому росту цен на фоне беспрецедентных западных санкций.
Profinance.ru

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ЦБ предупредил о неизбежном всплеске инфляции и надвигающемся экономическом спаде
Profinance.ru08:33
Банк России предупредил о повышенной инфляции в ближайшие годы
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ЦБ РФ предупредил о наступлении периода повышенной инфляции
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ЦБ считает неизбежным рост инфляции в условиях масштабной перестройки российской экономики
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ЦБ предрек период повышенной инфляции
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ЦБ предупредил о неизбежном повышении инфляции
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ЦБ предупредил о неизбежном росте цен
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