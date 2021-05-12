ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников
Первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев считает, что в ближайшее время новая схема мошенников, в рамках которой злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно снять деньги со счета через банкомат и кассу, может приобрести более массовый характер.В источнике
С чего всё началось
«Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка»
В Центробанке надеются, что уже со следующего года россияне смогут защищать свои счета от мошенников, добровольно отказываясь от ряда онлайн-операций.
Известия17:01