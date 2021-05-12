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Общество

ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев считает, что в ближайшее время новая схема мошенников, в рамках которой злоумышленники вынуждают жертву самостоятельно снять деньги со счета через банкомат и кассу, может приобрести более массовый характер.В источнике
Центральная Служба Новостей
Аргументы и Факты
Телеканал 360°
Zaim.com
Deita.ru

С чего всё началось

«Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка»

В Центробанке надеются, что уже со следующего года россияне смогут защищать свои счета от мошенников, добровольно отказываясь от ряда онлайн-операций.
Известия17:01

Подробнее о событии

ЦБ сообщил о новой схеме телефонных мошенников

Компания06:55

Центробанк сообщил о новой схеме телефонного мошенничества

Аргументы и Факты05:44

Банк России отмечает возросший интерес мошенников к депозитным счетам

Финансовая газета05:34

Мошенники переключились на выманивание у россиян крупных сумм

Телеканал 360°05:32

Крадут сразу много: мошенники переключились на новую схему обмана

Deita.ru03:15

Центробанк предупредил о новой схеме телефонных мошенников

Центральная Служба Новостей03:01

ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

ТАСС02:41
Интересное

США почти вчетверо увеличили закупки российского мороженого

В первом квартале 2021 года российские производители мороженого в 3,7 раза (по сравнению с январем—мартом 2020 года) увеличили экспорт своей продукции в США — за три месяца в эту страну было поставлено 1,9 тыс. т мороженого общей стоимостью $4,7 млн, свидетельствуют данные федерального центра «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
РБК06:46

Михаил Мишустин подвел в Госдуме итоги работы правительства в 2020 году

Михаил Мишустин подвел в Госдуме итоги работы правительства в 2020 году Правительство сегодня представило Госдуме итоги своей работы в 2020 году — премьер-министр Михаил Мишустин, для которого этот отчет стал вторым, рассказал депутатам о результатах антикризисных мер, принятых в прошлом году из-за пандемии COVID-19, и о дальнейших планах по поддержке граждан и занятости.
Коммерсантъ07:55

Прокурор просит до 14,5 года колонии для обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Государственный обвинитель попросил суд назначить фигурантам первого уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, наказание в виде лишения свободы сроком до 14,5 года.
ТАСС08:28

Песков заявил, что противоречий в данных по числу вакцинированных в России нет

В Кремле не усматривают противоречий в данных по числу вакцинированных от коронавируса в России, однако отмечают, что масштаб страны может затруднять процесс подсчета и публикации данных в онлайн-режиме.
ТАСС07:56

В России введут переходный период для регистрации М2М sim-карт

Минцифры России принято решение ввести переходный период для регистрации М2М sim-карт в рамках проекта постановления правительства РФ, утверждающего перечень необходимых сведений для регистрации корпоративных абонентов в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
ТАСС18:49