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Экономика

ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

По словам замглавы департамента ЦБ, новая схема позволяет мошенникам похитить сразу большую сумму денег, поэтому сейчас злоумышленники проявляют повышенное внимание именно к депозитным счетам граждан.В источнике
Центральная Служба Новостей
Zaim.com
Телеканал 360°
Deita.ru

С чего всё началось

«Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка»

В Центробанке надеются, что уже со следующего года россияне смогут защищать свои счета от мошенников, добровольно отказываясь от ряда онлайн-операций.
Известия17:01

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Мошенники заставляют граждан самостоятельно снимать деньги в банках

Zaim.com04:34

Крадут сразу много: мошенники переключились на новую схему обмана

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Центральная Служба Новостей03:01

ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников

ТАСС02:41

Новая модель киберпреступлений появилась в России

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Бастрыкин в Казани встретился с главой Татарстана в связи со стрельбой в школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне в школе бывший выпускник устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, в том в том числе семеро детей.
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