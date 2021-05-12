Бастрыкин в Казани встретился с главой Татарстана в связи со стрельбой в школе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где накануне в школе бывший выпускник устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, в том в том числе семеро детей.