ЦБ предупредил о новой схеме телефонных мошенников
По словам замглавы департамента ЦБ, новая схема позволяет мошенникам похитить сразу большую сумму денег, поэтому сейчас злоумышленники проявляют повышенное внимание именно к депозитным счетам граждан.В источнике
С чего всё началось
«Сбор данных из соцсетей дает больше возможностей, чем утечка из банка»
В Центробанке надеются, что уже со следующего года россияне смогут защищать свои счета от мошенников, добровольно отказываясь от ряда онлайн-операций.
Известия17:01