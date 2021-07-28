Быстрое наращивание выдачи кредитов в России без расширения производственных возможностей в стране может привести к возникновению «пузырей» на рынках, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» Центробанка.
ЦБ считает, что стимулирование экономического роста только при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан и бизнеса.
Специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, филиала компании "Сухой") прорабатывают пилотный проект сборки и покраски самолетов и проведения технического контроля с использованием технологий дополненной реальности (AR-технологии).
Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на продовольственном рынке: оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году нет, стоимость хлеба также стабильна, говорится в заявлении Минсельхоза.
Предприниматель Карим Бабаев, который является владельцем закрытых по решению суда рынков в Аксайском районе Ростовской области и фигурантом дела об организации преступного сообщества, объявлен в международный розыск по линии Интерпола.