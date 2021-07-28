Минсельхоз назвал спекуляциями заявления о росте цен на мясо и хлеб

Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на продовольственном рынке: оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году нет, стоимость хлеба также стабильна, говорится в заявлении Минсельхоза.