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Экономика

ЦБ предупредил о появлении «пузырей» при быстром росте кредитования в России

Быстрое наращивание выдачи кредитов в России без расширения производственных возможностей в стране может привести к возникновению «пузырей» на рынках, говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка» Центробанка.
Ведомости
Чрезмерное относительно роста доходов населения стимулирование кредитования способно лишь краткосрочно оказать положительно влияние на экономику.
ПРАЙМ
ЦБ считает, что стимулирование экономического роста только при помощи инструментов финансового рынка и с опорой на заемное финансирование без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан и бизнеса.
Lenta.ru
Регулятор отметил необходимость формирования привлекательных для инвесторов сфер вложения средств, в частности компаний с прозрачной стратегией и эффективной деятельностью.
ПРАЙМ

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ЦБ: рост кредитования без роста производства чреват снижением доходов россиян

Smotrim.ru06:13

ЦБ предупредил о появлении «пузырей» при быстром росте кредитования в России

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Центробанк назвал рост кредитования источником бедности россиян

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Центробанк назвал причину для падения доходов россиян

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Банк России прогнозирует формирование пузырей при сохранении роста кредитования

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ЦБ заявил, что быстрый рост кредитования без расширения производства провоцирует «пузыри»

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В «Сухом» опробовали метод сборки истребителя при помощи AR-технологий

Специалисты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ, филиала компании "Сухой") прорабатывают пилотный проект сборки и покраски самолетов и проведения технического контроля с использованием технологий дополненной реальности (AR-технологии).
ТАСС01:03

Минсельхоз назвал спекуляциями заявления о росте цен на мясо и хлеб

Заявления Российского зернового союза (РЗС) о возможном росте цен на мясо и хлеб в России носят спекулятивный характер и не отражают реальную картину на продовольственном рынке: оснований для существенного роста цен на животноводческую продукцию в текущем году нет, стоимость хлеба также стабильна, говорится в заявлении Минсельхоза.
РИА Новости13:03

Владельца закрытых под Ростовом рынков объявили в розыск по линии Интерпола

Предприниматель Карим Бабаев, который является владельцем закрытых по решению суда рынков в Аксайском районе Ростовской области и фигурантом дела об организации преступного сообщества, объявлен в международный розыск по линии Интерпола.
ТАСС11:11