Будьте в Плюсе

ЦБ предупредил жителей России о новом способе мошенничества в Сети

По результатам первого полугодия 2022 года зарегистрировано увеличение количества мошенничества в Сети с помощью финансовых пирамид и ботов в мессенджере Telegram.
ФАН
Регулятор указал, что для начала работы с ботом пользователей призывают перейти по ссылке и написать текстовое сообщение.
Lenta.ru
Люди начали искать новые способы инвестирования, и ответом стало появление новых финансовых пирамид, сообщает «Коммерсант».
Мойка78
Также выросло число финансовых пирамид, которые призывают инвестировать в криптовалюты.
ФАН

Подробнее о событии

Центробанк рассказал о способе мошенничества в сети с помощью финансовых пирамид и ботов
Lenta.ru21:55
На каналах настроили пирамид
Коммерсантъ18:03
Самое цитируемое
В ЦБ предупредили о новом способе мошенничества при помощи финансовых пирамид
Общественная служба новостей23:48
«Коммерсант»: Центробанк предупредил о новой схеме обмана с помощью финансовых пирамид
ПРАЙМ23:34
Центробанк предупредил граждан РФ о мошенничества в Сети
NVL22:49
ЦБ предупредил жителей России о новом способе мошенничества в Сети
ФАН01:46
ЦБ предупредил о Telegram-мошенниках
СенатИнформвчера в 11:52
Центробанк призвал не подписываться на анонимные Telegram-каналы
Политсоветвчера в 07:40

Интересное

Представитель МИД КНР показал лицемерие Запада с помощью фотографии

Понимание термина "международное сообщество" отличается у представителей СМИ западных стран и всего мира.
Российская газета04:43

Захарова: Киев предписал диппредставительствам Украины мобилизовать украинцев за рубежом

Власти Киева предписали диппредставительствам страны провести мобилизацию проживающих за рубежом украинцев, но сделать легально это невозможно.
ТАСС04:30

Обозреватель The Hill Лингельбах перечислил три пути Путина после спецоперации на Украине

После завершения специальной военной операции на Украине у президента России Владимира Путина есть три пути, пишет американское издание The Hill.
РИА Новости01:43

ТАСС: по подозрению в госизмене арестован топ-менеджер российско-финской компании

Лефортовский суд Москвы арестовал до 12 сентября по подозрению в госизмене Валерия Тимофеева.
Коммерсантъ04:19

Представитель ДНР Безсонов заявил об оперативном контроле Северска силами ВС РФ и ЛНР

Народная милиция ДНР и российские военные вошли в город Северск и установили над ним оперативный контроль.
Lenta.ru02:19

Президент Казахстана Токаев поручил создать условия для релокации уходящих из РФ компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка.
РИА Новости01:47

Президент Сербии Вучич: если Запад не примет условия Путина, всех ждет ад

Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра Вучича агентство Sputnik.
РИА Новости05:00

Народная милиция ЛНР подтвердила факт захвата американской гаубицы М777

Подразделения ЛНР захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора».
Lenta.ru03:22

АвтоВАЗ выпустит конкурента Toyota Corolla под брендом Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил планы по выпуску нового семейства автомобилей Lada, уточнив, что они будут на порядок выше, чем представители нынешней модельной линейки.
Российская газета04:35

Экс-дипломат Ищенко заявил о готовности Зеленского разрешить ввод войск Польши на Украину

Бывший дипломат Ростислав Ищенко рассказал, на каких условиях президент Украины Владимир Зеленский даст гражданам Польши особый статус на Украине.
Lenta.ru00:05