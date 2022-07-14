ФАНЦБ предупредил жителей России о новом способе мошенничества в СетиПо результатам первого полугодия 2022 года зарегистрировано увеличение количества мошенничества в Сети с помощью финансовых пирамид и ботов в мессенджере Telegram.ФАНРегулятор указал, что для начала работы с ботом пользователей призывают перейти по ссылке и написать текстовое сообщение.Lenta.ruЛюди начали искать новые способы инвестирования, и ответом стало появление новых финансовых пирамид, сообщает «Коммерсант».Мойка78Также выросло число финансовых пирамид, которые призывают инвестировать в криптовалюты.ФАНЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняPrimpress.ruТУТ НЬЮСA42.RUСенатИнформДЕЛА.ruПодробнее о событииЦентробанк рассказал о способе мошенничества в сети с помощью финансовых пирамид и ботовLenta.ru21:55На каналах настроили пирамидКоммерсантъ18:03Самое цитируемоеВ ЦБ предупредили о новом способе мошенничества при помощи финансовых пирамидОбщественная служба новостей23:48«Коммерсант»: Центробанк предупредил о новой схеме обмана с помощью финансовых пирамидПРАЙМ23:34Центробанк предупредил граждан РФ о мошенничества в СетиNVL22:49ЦБ предупредил жителей России о новом способе мошенничества в СетиФАН01:46ЦБ предупредил о Telegram-мошенникахСенатИнформвчера в 11:52Центробанк призвал не подписываться на анонимные Telegram-каналыПолитсоветвчера в 07:40Показать ещёОценитьПоделиться