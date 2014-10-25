Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у «Ведомостей») лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа.
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с чего всё началось

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомостивчера в 16:03

Подробнее о событии

ЦБ потребовал от топ-менеджеров МИнБанка погасить 195 млрд рублей убытков

News.ru04:18

ЦБ потребовал 195 млрд рублей от бывших топ-менеджеров МИнБанка

Аргументы и Факты04:03

ЦБ потребовал от бывших топ-менеджеров Минбанка погасить убытки на 195 млрд рублей

Коммерсантъ02:21

Бывших топ-менеджеров МИнБанка обязали погасить 195 млрд рублей убытков

REGNUM03:29

«Ведомости»: ЦБ предъявил претензии бывшим топ-менеджерам МИнБанка на 195 млрд рублей

ТАСС02:18

«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБа

РБКвчера в 21:56

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Ведомостивчера в 16:03
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Политика

Медведев пожелал Мишустину максимальных успехов на посту

«Хочу пожелать, пользуясь этой возможностью, новому правительству и, конечно, председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам встречи с Мишустиным и членами правительства.
RT на русском 06:10
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Газета.Ru 01:19
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
RT на русском 06:08
Политика

Второе правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку. Об этом сегодня, 15 января, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
REGNUM 15 января в 08:34
Общество

Конструктор сайтов Tilda блокирует политические сайты

Модераторы конструктора сайтов настаивают на том, что по правилам площадки запрещено публиковать любые политические материалы.
Readovka.ru 06:32
Общество

У семьи Мишустина нашли земли ценой 1,5 млрд. В его декларации она не указана

Семья Михаила Мишустина, который 16 января 2020 г. был назначен новым премьер-министром, владеет 2,6 га земли и пятью домами в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе, пишут «Открытые медиа» на основе данных Росреестра.
Деловой квартал (Екатеринбург) 03:53
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия 15 января в 18:01
Культура

Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Экономика сегодня 02:39
Политика

ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Ведомости 05:49
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Булыкин назначен офицером РФС по борьбе с договорными матчами

Бывший форвард сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назначен офицером Российского футбольного союза (РФС) по профилактике и борьбе с договорными матчами, сообщается в микроблоге РФС в Twitter.
РИА Новости 06:18
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Общество

Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Газета.Ru 01:11
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом 0,5 кг

Изумруд весом 0,5 кг с оценочной стоимостью в $55 тыс. найден на "Мариинском прииске" (входит в госкорпорацию "Ростех").
ТАСС 01:53
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване

В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Известия 06:17
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл «Дакар-2020» в классе грузовиков

Экипаж Андрея Каргинова, представляющий российскую команду "КамАЗ-Мастер", выиграл ралли-рейд "Дакар-2020" в классе грузовых автомобилей.
DP.RU 05:32
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Общество

Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью

В поселке Эммаус Тверской области нашли письмо немецкого солдата, датированное сентябрем 1943 года.
Телеканал 360° 03:04
Политика

Гончарук в Раде объяснил решение подать в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступил в Верховной раде Украины, после того как подал прошение об отставке на имя президента.
РБК 05:10
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Здоровье

Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир

Российская газета 00:30
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Общество

Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс

Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Известия 06:44
Политика

Захарова прокомментировала отставку премьер-министра Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об уходе в отставку.
ТАСС 04:20
Наука

Впервые создали робота из живых клеток

Американские инженеры из Университета Вермонта впервые смогли сделать робота из живых клеток.
МедиаПоток 15 января в 02:15
Политика

В Думе предложили ликвидировать партии за иностранное финансирование

В Госдуму внесли законопроект, в соответствии с которым основанием для ликвидации политической партии предлагается сделать пожертвования от иностранных юридических и физических лиц.
РБК вчера в 15:50
Общество

Шнуров дал стихотворное наставление новому премьеру Мишустину

Piter.tv 05:20
Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
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