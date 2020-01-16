Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
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ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей к экс-владельцам МИнБанка

Банки.ру00:18

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Мой Брянск00:15

«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБ

РБКвчера в 21:56

ЦБ РФ потребовал с руководителей лопнувшего банка 200 миллиардов рублей

Европейско-Азиатские новостивчера в 22:23

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Ведомостивчера в 16:03
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Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Политика

Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России

Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Известия вчера в 16:48
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Музыка

Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса

Vologda-poisk.ru вчера в 08:35
Общество

Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек

Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
РИА Новости вчера в 21:37
Политика

Кудрин не получал предложений войти в состав правительства

16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Rambler News Service вчера в 10:02
Общество

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Гудвилл.онлайн 15 января в 04:16
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия вчера в 05:49
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Общество

«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России

Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
РБК вчера в 19:38
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
ТАСС 00:35
Экономика

Закрылась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея»

Gazeta.SPb 00:17
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 15 января в 02:18
Шоу-бизнес

Елена Воробей на концерте сломала руку

Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.
Pravda.Ru вчера в 01:26
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма 15 января в 04:01
Общество

Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
РБК 00:30
Общество

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия вчера в 18:05
Политика

На Украине снизили возраст призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
РЕН ТВ вчера в 08:17
Здоровье

В Башкирии в этом году количество новых ФАПов будет увеличено до 100

В Башкортостане требуется заменить около 300 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов.
Башинформ вчера в 02:31
Кино

Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Известия 15 января в 20:54
Происшествия

СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 07:38
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