Экономика
ВедомостиЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка
Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
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ЦБ РФ потребовал с руководителей лопнувшего банка 200 миллиардов рублей
Европейско-Азиатские новостивчера в 22:23
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Происшествия
SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»
В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»
Победу своей команде принес забивший три гола в ворота «Нью-Джерси Дэвилз» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Политика
Политолог назвал историческую причину ненависти Польши к России
Современные польские политики ненавидят Россию и СССР а также принижают или отрицают освобождение Варшавы Красной армии из-за спекуляции недобросовестных русофобских историков на высосанной из пальца проблемы, заявил историк и юрист, глава Центра политического анализа Павел Данилин в интервью изданию Федерального собрания "Парламентская газета".
Происшествия
Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Общество
Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек
Население Китая без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня к концу 2019 года увеличилось на 4,67 миллиона человек, превысив 1,4 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
Политика
Кудрин не получал предложений войти в состав правительства
16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.
Общество
Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Армия и оружие
В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана
Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
«Йцукен» и «солнышко» вошли в число самых популярных паролей в России
Самыми популярными паролями у россиян по итогам 2019 года стали слова «пароль», «йцукен» и «я», сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование DeviceLock.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Экономика
Закрылась сделка по продаже части ТРЦ «Галерея»
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Шоу-бизнес
Елена Воробей на концерте сломала руку
Елена Воробей, популярная эстрадная актриса, заслуженная артистка России, во время концерта в Ногинске поскользнулась на сцене, упала и сломала руку.
Политика
Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию
Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Общество
Роскачество дало советы по защите от мошенничества с банкоматами
Центр цифровой экспертизы Роскачества советует по возможности пользоваться банкоматами, установленными не на улицах, а внутри банков.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Политика
На Украине снизили возраст призыва в армию
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Здоровье
В Башкирии в этом году количество новых ФАПов будет увеличено до 100
В Башкортостане требуется заменить около 300 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов.
Кино
Машков назвал «безобразием» отсутствие «Дылды» в списке на «Оскар»
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал «безобразием» тот факт, что картину «Дылда» не включили в список номинантов на премию «Оскар».
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.