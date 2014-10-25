Экономика

Право.руПраво.руЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (Минбанк), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед ее санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
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с чего всё началось

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомостивчера в 16:03

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ЦБ потребовал от топ-менеджеров МИнБанка погасить 195 млрд рублей убытков

News.ru04:18

«Ведомости»: ЦБ предъявил претензии бывшим топ-менеджерам МИнБанка на 195 млрд рублей

ТАСС02:18

Бывших топ-менеджеров МИнБанка обязали погасить 195 млрд рублей убытков

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ЦБ потребовал от бывших топ-менеджеров Минбанка погасить убытки на 195 млрд рублей

Коммерсантъ02:21

ЦБ потребовал 195 млрд рублей от бывших топ-менеджеров МИнБанка

Аргументы и Факты04:03

«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБа

РБКвчера в 21:56

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Ведомостивчера в 16:03
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
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В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
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Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

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Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью

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Матч-реванш между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится, если первый победит Дональда Серроне.
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На станции метро «Войковская» в Москве мужчина упал на рельсы

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РБК 09:20
Авто

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser 300

Компания Toyota может презентовать новое поколение популярного внедорожника Land Cruiser в августе 2020 года, сообщают СМИ.
Letnews.ru 15 января в 14:53
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Жительницу Кировской области, которая оставила свою трехлетнюю дочь одну в квартире, осудили на 13 лет колонии общего режима.
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Депутата Рады уволили с должности главы комитета после секс-скандала

Верховная рада Украины уволила с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества члена пропрезидентской фракции "Слуга народа" Богдана Яременко, который ранее попал в громкий скандал.
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Медведев объявил об уходе правительства в отставку 15 января вскоре после послания Путина к Федеральному собранию.
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Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения

Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения. 17 января ему исполняется 60 лет.
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Новый компактный кроссовер Skoda Karoq, чье производство началось в Нижнем Новгороде еще в декабре, предложат в России в трех комплектациях с двумя двигателями.
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Тренер «Монреаля»: Илья Ковальчук делает отличную работу

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В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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Петросян и Степаненко делят «горшки»

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В РФПИ отметили тренд на повышение прямых иностранных инвестиций

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Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

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