Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».

с чего всё началось

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

Экономика Капитализация Alphabet превысила $1 трлн В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.

Происшествия ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.

Политика Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».

Политика Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

Общество Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».

Здоровье Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.

Общество В США заключенного помиловали за несколько часов до казни Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.

Политика Михаил Мишустин стал новым премьер-министром Кандидатуру Мишустина предложил президент после того, как 15 января Дмитрий Медведев заявил об отставке всего правительства.

Космос «Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.