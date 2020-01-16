Экономика
Право.руЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка
ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
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Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».Ведомостивчера в 16:03
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ЦБ РФ потребовал с руководителей лопнувшего банка 200 миллиардов рублей
Европейско-Азиатские новостивчера в 22:23
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