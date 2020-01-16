Экономика

Право.руПраво.руЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

ЦБ направил претензию лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб. По словам источника "Ведомостей", знакомого с содержанием документа, претензию получили 19 человек, которые руководили кредитной организацией в последние три года перед её санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 года.
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с чего всё началось

ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор направил претензии лицам, ранее контролировавшим МИнБ, «в соответствии с требованиями законодательства и принятой практикой».
Ведомостивчера в 16:03

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ЦБ потребовал от бывших топ-менеджеров Минбанка погасить убытки на 195 млрд рублей

Коммерсантъ02:21

«Ведомости»: ЦБ предъявил претензии бывшим топ-менеджерам МИнБанка на 195 млрд рублей

ТАСС02:18

ЦБ предъявил бывшим топ-менеджерам МИнБанка претензии на 195 млрд рублей

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ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах московского банка

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ЦБ РФ потребовал с руководителей лопнувшего банка 200 миллиардов рублей

Европейско-Азиатские новостивчера в 22:23

«Ведомости» узнали о претензиях ЦБ на ₽195,3 млрд к экс-владельцам МИнБа

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ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка

Ведомостивчера в 16:03
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В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

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В ходе торгов четверга в США акции Alphabet, материнской компании Google выросли на 0,87%, до $1451,7 за штуку, и капитализация холдинга превзошла $1 трлн.
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ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
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Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru вчера в 03:47
Политика

Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Газета.Ru 00:52
Музыка

Фронтмен Metallica выйдет к публике впервые после реабилитации

Рок-музыкант Джеймс Хэтфилд впервые покажется на публике после длительной реабилитации.
News.ru вчера в 17:08
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru 15 января в 04:56
Космос

Неизбежное слияние: Млечный путь поглотил чужую галактику, таинственная звезда открывает секрет

Ученые характеризуют Млечный путь, как одну из своеобразных галактик, ставшей домов для «пожилых звезд».
Экология Регионов 14 января в 01:50
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку

Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
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FreeNews-Volga вчера в 09:34
Политика

«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
РБК вчера в 20:35
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
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Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
РИА Новости 14 января в 20:06
Наука

Впервые расшифрован геном загадочного гигантского кальмара

Planet Today вчера в 11:54
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Посадку самолета на недействующую полосу в Домодедово сняли на видео

РИА Новости 00:31
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru 01:19
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
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Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

РИА Новости вчера в 21:50
Общество

В США заключенного помиловали за несколько часов до казни

Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
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Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Как напоминают в Центре цифровой экспертизы Роскачества, способов воровства денег через банкоматы масса.
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Общество

В Москве откроют 46 площадок для крещенских купаний

В Москве для крещенских купаний оборудуют 46 площадок, сообщается на сайте мэра.
РБК 01:44
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета вчера в 07:01
Политика

Михаил Мишустин стал новым премьер-министром

Кандидатуру Мишустина предложил президент после того, как 15 января Дмитрий Медведев заявил об отставке всего правительства.
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«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

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Армия и оружие

Экипажи истребителей ЧФ уничтожили корабль условного противника

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ из состава подразделения Морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота (ЧФ) провели плановое учение по поиску и обнаружению корабля в акватории Черного моря.
Вести Севастополя 02:07
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МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия вчера в 07:23
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