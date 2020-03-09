с чего всё началось

Банк России приостановил закупки иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней на фоне резкого снижения курса рубля. В ЦБ пояснили, что решение распространяется как на регулярные закупки валюты в рамках бюджетного правила, так и на отложенные в 2018 году.

ЦБ прекращает закупки валюты на 30 дней на фоне обвала рубля

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