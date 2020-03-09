с чего всё началось

Сегодня курс доллара США к рублю на международном рынке Forex достиг отметки в 72,67 рубля. Банк России начал бороться с обрушением рубля. Как сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшие 30 дней ЦБ не будет закупать иностранные валюты на внутреннем рынке.

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Общество В ОАЭ коронавирус обнаружен у россиянина Ранее сообщалось, что коронавирус в этой стране был обнаружен у двух членов российской команды по велоспорту, которые контактировали с заболевшими итальянскими велогонщиками.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен грузовик ВСУ Вчера на Донбассе был уничтожен грузовик вооруженных сил Украины. Машина была поражена из противотанкового ракетного комплекса.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Происшествия В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки "При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.

Хоккей Международная федерация хоккея отказалась переносить ЧМ-2020 в Сочи Перенос места проведения чемпионата мира по хоккею в Россию не произойдет даже ценой отмены игр, заявил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола 5 марта изданию Ilta Sanomat.

Здоровье В ВОЗ назвали отличия коронавируса от гриппа Вызванная коронавирусом болезнь имеет схожие с сезонным гриппом черты, но у них есть и важные отличия, заявили в ВОЗ.

Политика Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Общество В России выявили новые случаи заражения коронавирусом В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Происшествия В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).