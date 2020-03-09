Финансы
Properm.ruБанк России на 30 дней приостановил покупку валюты из-за обвала рубля
Сегодня курс доллара США к рублю на международном рынке Forex достиг отметки в 72,67 рубля. Банк России начал бороться с обрушением рубля. Как сообщает пресс-служба регулятора, в ближайшие 30 дней ЦБ не будет закупать иностранные валюты на внутреннем рынке.
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с чего всё началось
Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней, говорится в сообщении регулятора.Коммерсантъ02:18
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