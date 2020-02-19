Банк России рассматривает возможность изменить порядок возврата денежных средств, списанных без согласия клиента кредитной организации, существующий механизм работает тяжело, сообщил замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев.

ЦБ может изменить порядок возврата средств, списанных без согласия

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