Будьте в Плюсе

ЦБ приготовился в пятый раз за год поднять ключевую ставку

Если еще в прошлом году накануне заседаний совета директоров Банка России, посвященных ключевой ставке, эксперты могли гадать, какое решение примет регулятор, то теперь аналитики сходятся в едином мнении — основной финансовый индикатор ЦБ продолжит расти.
Московский Комсомолец
В условиях, с одной стороны, слабого спроса, а с другой стороны - ужесточающейся денежно-кредитной политики, основа для экономического роста просто не может сформироваться, уверен Заверский.
Финмаркет
Учитывая, что таргет (цель по инфляции, зафиксированная в бюджете) составляет 4%, регулятору ничего не остается делать, как вновь прибегнуть к своему единственному оружию в борьбе с высокими ценами и повысить ставку в пятый раз подряд.
Московский Комсомолец
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.
Финмаркет

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