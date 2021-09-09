Если еще в прошлом году накануне заседаний совета директоров Банка России, посвященных ключевой ставке, эксперты могли гадать, какое решение примет регулятор, то теперь аналитики сходятся в едином мнении — основной финансовый индикатор ЦБ продолжит расти.
Учитывая, что таргет (цель по инфляции, зафиксированная в бюджете) составляет 4%, регулятору ничего не остается делать, как вновь прибегнуть к своему единственному оружию в борьбе с высокими ценами и повысить ставку в пятый раз подряд.
Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 августа, уменьшилось до минимальных с марта прошлого года 2,783 млн с пересмотренных 2,805 млн в предшествующую неделю.
Ссылаясь на неизвестный источник информации, российские журналисты утверждают, что Иран давно вынашивает планы по переброске в САР своих зенитно-ракетных комплексов и прочих сил, а так же средств ПВО не только для обеспечения безопасности контролируемых районов, но и для атаки самолетов ВВС Израиля, если те окажутся в зоне поражения.
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF впервые в истории достигла $700,2 за 1000 куб. м, или около 57 евро за МВт\ч. Рост составил 3% за сутки, следует из данных торгов лондонской биржи ICE.