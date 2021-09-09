Сирия запретила Ирану пользоваться своими средствами ПВО, но разрешила развернуть РЛС

Ссылаясь на неизвестный источник информации, российские журналисты утверждают, что Иран давно вынашивает планы по переброске в САР своих зенитно-ракетных комплексов и прочих сил, а так же средств ПВО не только для обеспечения безопасности контролируемых районов, но и для атаки самолетов ВВС Израиля, если те окажутся в зоне поражения.