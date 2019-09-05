Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ пригрозил оштрафовать Сбербанк

Герман Греф на форуме во Владивостоке констатировал: его банк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей ЦБ до 1 октября, как требует закон, объяснив, что нужно много доработок. В Центробанке в ответ отметили, что у других организаций сложностей не возникало.
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Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАСС07:08

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новости07:09

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

РБК07:01

ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Ведомости07:55

ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Service08:14

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъ03:17

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфаксвчера в 22:39
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

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Культура

Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Общество

Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Футбол

Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа и бразильский полузащитник Лукас Сантос включены в заявку ЦСКА для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20.
ТАСС 11:27
Общество

Компания по аренде автомобилей подала иск к ФБК на 1 млрд рублей

Компания "Флай-авто" подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 1 млрд руб. Согласно материалам картотеки судебных дел, суд зарегистрировал иск 5 сентября, пока он не принят к производству.
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Кино

Андрей Звягинцев снимет фильм о благополучном человеке

Афиша Daily 07:36
Происшествия

Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье

В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 09:37
Общество

Названы темы итогового сочинения для 11-классников

Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
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Музыка

На Радио JAZZ прозвучат неизданные композиции Майлза Дэвиса

На Радио JAZZ 89.1 FM в рубрике "Легенды Джаза" 6 сентября состоится премьера треков из неизданного альбома RUBBERBAND американского трубача Майлза Дэвиса.
ТАСС 10:31
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Вести.Ru 05:30
Происшествия

Самолет Boeing 777 получил повреждение трапом в «Шереметьево»

Пассажирский самолёт Boeing 777 получил повреждение телетрапом в московском международном аэропорту «Шереметьево».
REGNUM 12:50
Происшествия

В Севастополе завели дело по факту смерти пенсионерки у больницы

В Севастополе после завершения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту смерти пожилой женщины на скамейке возле приемного покоя городской больницы №4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Российская газета 11:31
Гаджеты

Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp

Смартфоны Nokia 7.2 и 6.2 нацелены на покупателей, которые не готовы тратить деньги на дорогие модели.
Российская газета 12:20
Политика

Мутко раскритиковал «севшего и уехавшего» на ВЭФ от паводков Орешкина

Курирующий в правительстве вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер Виталий Мутко остался недоволен работой Минэкономразвития и лично его главы Максима Орешкина с пострадавшими от паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК 13:11
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана

Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Армия и оружие

Британский военный самолет пролетел у российских границ

Британский военный самолет заметили у западных границ России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
РИА Новости 11:52
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Политика

Навальный призывает москвичей принять участие в «Умном голосовании»

В округе 5, где к участию в выборах в Мосгордуму не допустили Дмитрия Гудкова, на сайте предлагают проголосовать за Анастасию Удальцову, идущую от КПРФ, в округе 37, где была не допущена «яблочница» Елена Русакова, предлагается отдать свои голоса за ещё одного КПРФовца, действующего заместителя председателя Мосгордумы Николая Губенко.
CBS Media 12:03
Политика

МИД Украины возмутился из-за слов боснийского чиновника о Крыме

МИД Украины возмутился из-за слов члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о Крыме. Об этом говорится на сайте ведомства.
РИА Новости 08:35
Общество

В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском 12:39
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета вчера в 22:00
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика

Премьер Малайзии усомнился в виновности России в крушении MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью РИА Новости заявил, что сомневается в том, что есть достаточно оснований для обвинения России в причастности к авиакатастрофе с Boeing над Донбассом.
Рамблер 02:05
Армия и оружие

Новый украинский гранатомет попал в руки террористов раньше, чем в ВСУ

Новый украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских боевиков раньше, чем поступил на вооружение в ВСУ, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.
Московский Комсомолец 10:14
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Назван явный признак скорого инфаркта

Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» на Мосбирже подешевели на 5,4%

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 5,4%, до 33,13 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:10 мск.
ТАСС вчера в 11:04
Футбол

Вартапетов поблагодарил «Спартак»

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов, который покидает свой пост, рассказал о причинах данного решения.
Спорт-Экспресс 12:47
Здоровье

Челябинский омбудсмен поможет маме, родившей в Турции ребенка

Маргарита Павлова объявили сбор средств для помощи семье, оказавшейся в тяжелой ситуации в чужой стране Уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова будет помогать семье, у которой в Турции преждевременно родился мальчик.
АиФ Челябинск 02:19
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