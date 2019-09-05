Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
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К СБП подобрали динамический код

Коммерсантъвчера в 18:50

ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Ведомостивчера в 07:55

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 07:09

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

РБКвчера в 07:01

ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Serviceвчера в 08:14

Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАССвчера в 07:08

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфакс04 сентября в 22:39
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 00:45, Вашингтон
Общество

Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Политика

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Экономика

«Почта России» построит два логистических центра на Дальнем Востоке

Два новых логистических почтовых центра "Почты России" будут открыты во Владивостоке и Хабаровске.
ТАСС вчера в 15:59
Общество

Риелторы назвали стоимость самой дешевой квартиры в домах реновации

Стоимость самой дешевой квартиры, в домах, которые подпали под снос в рамках программы реновации в Москве, составляет 4,3 млн руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики компании от "Миэль".
РБК 04 сентября в 06:13
Путешествия

Названы самые популярные и затратные направления у туристов

Исследование показало, что на протяжении уже четырех лет Бангкок остается самым популярным направлением.
Известия 00:02
Общество

В Сочи онкобольного мужчину выселили из временного жилья на улицу

Life.ru 04 сентября в 10:12
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Экономика

В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей

Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:30
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском вчера в 21:08
Происшествия

В США из-за урагана «Дориан» умерли пять человек

Как минимум пять человек уже умерли в США из-за урагана «Дориан». Об этом сообщил в четверг, 5 сентября, телеканал CNN.
Известия 00:31
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

REGNUM вчера в 08:32
Авто

ГАЗ создаст преемника «Валдая»

Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия

В Красноярском крае пропавшего ребёнка ищут более 250 человек

REGNUM 00:30
Музыка

В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
Известия вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Интернет

Опасный вирус украл переписку сотен тысяч пользователей Android

Опасная программа нацелена на пользователей из определенных стран: для этого она автоматически сличает мобильный код жертвы со вшитым «списком».
Lenta.ru вчера в 23:01
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 07:40
Политика

Меркель сидя слушала гимны перед переговорами в Китае

Газета.Ru вчера в 23:26
Космос

Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало

REGNUM вчера в 07:10
Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Здоровье

Женщина в коме родила здоровую дочь

Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме.
Lenta.ru вчера в 19:29
Политика

Путин рассказал о возможностях для Дальнего Востока от проведения ВЭФ

Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о значимости Восточного экономического форума для России.
RT на русском 00:27
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Футбол

Сборная России вылетает в Шотландию

Советский спорт 04 сентября в 09:48
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