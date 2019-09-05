Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ пригрозил оштрафовать Сбербанк

Герман Греф на форуме во Владивостоке констатировал: его банк не успеет подключиться к системе быстрых платежей ЦБ до 1 октября, как требует закон, объяснив, что нужно много доработок. В Центробанке в ответ отметили, что у других организаций сложностей не возникало.
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ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Serviceвчера в 08:14

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъвчера в 03:17

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

РБКвчера в 07:01

ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Ведомостивчера в 07:55

Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАССвчера в 07:08

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 07:09

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфакс04 сентября в 22:39
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Космос

Эфиопия запустит первый космический спутник

Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.
REGNUM вчера в 04:18
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Общество

Названы сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года в России

Министр здравоохранения Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят до конца этого года.
Горобзор.ру 00:59
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Футбол

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом

Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport вчера в 15:55
Армия и оружие

В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика

Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.
ТАСС 01:25
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Единоборства

Нурмагомедов сумел сделать вес накануне взвешивания

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сумел согнать лишние килограммы накануне взвешивания перед боем с Дастином Порье.
Российская газета 01:55
Происшествия

В Красноярском крае пропавшего ребёнка ищут более 250 человек

REGNUM 00:30
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Музыка

Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон

Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Авто

Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня вчера в 05:11
Политика

Путин назвал самое красивое место в России

Lenta.ru 01:49
Происшествия

Авиарейс из Воронежа в Петербург снова задержан — три раза подряд

Вылет самолёта АК «Руслайн» рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург утром 6 сентября задержан более чем на два часа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:59
Политика

Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
Известия 02:04
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Футбол

Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)

Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Румынии в рамках группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020.
RT на русском вчера в 16:40
Политика

Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Политика

Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина

Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Политика

Россия ответила на представление Японии из-за нового завода на Курилах

Известия 00:17
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Общество

Греф призвал отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Тюменской области

На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Известия 00:34
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Шоу-бизнес

Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews вчера в 09:54
Футбол

Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.
РИА Новости 03 сентября в 10:00
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