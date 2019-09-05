Экономика
BFM.ruЦБ пригрозил оштрафовать Сбербанк
Герман Греф на форуме во Владивостоке констатировал: его банк не успеет подключиться к системе быстрых платежей ЦБ до 1 октября, как требует закон, объяснив, что нужно много доработок. В Центробанке в ответ отметили, что у других организаций сложностей не возникало.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 02:12, Вашингтон
Космос
Эфиопия запустит первый космический спутник
Институт космической науки и техники Эфиопии заявил, что он устанавливает приемную станцию для запуска своего первого спутника с целью космического наблюдения Земли.
REGNUM вчера в 04:18
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Общество
Названы сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года в России
Министр здравоохранения Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят до конца этого года.
Горобзор.ру 00:59
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Футбол
Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом
Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport вчера в 15:55
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил США, что, в свою очередь, представляет опасность для коммерческих и военных интересов Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 22:17
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
Путин заявил о накопившихся проблемах на космодроме Восточный
Президент России Владимир Путин заявил, что на космодроме Восточный накопилось много вопросов, требующих его личного вмешательства в их решение.
ТАСС 01:25
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Единоборства
Нурмагомедов сумел сделать вес накануне взвешивания
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сумел согнать лишние килограммы накануне взвешивания перед боем с Дастином Порье.
Российская газета 01:55
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru вчера в 11:43
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Авто
Стали известны цены на Lada Granta Drive Active
Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня вчера в 05:11
Политика
Путин назвал самое красивое место в России
Lenta.ru 01:49
Происшествия
Авиарейс из Воронежа в Петербург снова задержан — три раза подряд
Вылет самолёта АК «Руслайн» рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург утром 6 сентября задержан более чем на два часа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:59
Политика
Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов
Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
Известия 02:04
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Футбол
Румыния — Испания 1:2 (2-й тайм)
Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Румынии в рамках группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы — 2020.
RT на русском вчера в 16:40
Политика
Путин поручил Трутневу доработать закон о вольном приносе золота
Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу привлечь представителей золотодобывающих ей отрасли к доработке законодательство о вольном приносе золота, который регламентирует работу частных старателей.
ТАСС 01:29
Политика
Минэкономразвития ответило на критику Мутко в адрес Орешкина
Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
РБК вчера в 16:13
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ вчера в 01:34
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Тюменской области
На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Известия 00:34
Теннис
Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open
Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews вчера в 09:54
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Защита главы департамента Минпромторга Дениса Пака оставила вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на усмотрение Алексеевского районного суда Белгородской области.
РИА Новости 03 сентября в 10:00