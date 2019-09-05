Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ пригрозил оштрафовать Сбербанк

Герман Греф на форуме во Владивостоке констатировал: его банк не успеет подключиться к системе быстрых платежей ЦБ до 1 октября, как требует закон, объяснив, что нужно много доработок. В Центробанке в ответ отметили, что у других организаций сложностей не возникало.
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ЦБ напомнил о сроках подключения системно значимых банков к СБП

Rambler News Serviceвчера в 08:14

Греф прокомментировал ситуацию с подключением к системе быстрых платежей

РИА Новостивчера в 07:09

ЦБ грозит оштрафовать Сбербанк

Ведомостивчера в 07:55

ЦБ пригрозил штрафом за позднее подключение к СБП после заявления Грефа

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Греф заявил, что Сбербанк готов к штрафу за неподключение к Системе быстрых платежей ЦБ

ТАССвчера в 07:08

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей после 1 октября

Коммерсантъвчера в 03:17

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфакс04 сентября в 22:39
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После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
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Жертва мошенника разделась ради несуществующего клипа Скриптонита

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Руководство «Манчестер Сити» собирается купить индийский клуб

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Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
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Ученые: инопланетяне действительно могут светиться

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В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

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