Экономика
BFM.ruЦБ пригрозил оштрафовать Сбербанк
Герман Греф на форуме во Владивостоке констатировал: его банк не успеет подключиться к системе быстрых платежей ЦБ до 1 октября, как требует закон, объяснив, что нужно много доработок. В Центробанке в ответ отметили, что у других организаций сложностей не возникало.
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Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением суда освобождены по УДО. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на решение суда.
RT на русском 03:01
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Политика
КПРФ узнала о возможности повышения пенсионного возраста до 70 лет
В правительстве РФ создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, который предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, сообщает депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
URA.Ru 01:53
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Армия и оружие
В Пентагоне назвали представляющие угрозу в космосе страны
Противниками США в космосе являются Россия, Китай, Северная Корея и Иран.
Российская газета вчера в 23:10
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Происшествия
После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов
После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
Жертва мошенника разделась ради несуществующего клипа Скриптонита
Lenta.ru вчера в 23:31
Футбол
Руководство «Манчестер Сити» собирается купить индийский клуб
Руководство «Манчестер Сити» выбирает между несколькими клубами, но «Мумбаи Сити» является приоритетным вариантом.
Чемпионат 02:43
Политика
Юрий Лоза раскритиковал заявление Ксении Собчак о Крыме
Юрий Лоза, певец из России, подверг жесткой критике заявление Ксении Собчак, телеведущей и журналистки, о том, что Крым принадлежит Украине.
Discover24 03:01
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Космос
В системе «Бэйдоу» на орбите находится 39 спутников
В настоящее время система "Бэйдоу" официально предоставляет услуги RNSS всему миру, в общей сложности на орбите находится 39 спутников.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика
Путин обеспокоился маткапиталом
Президент России Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить материнский капитал, чтобы «у людей не стырили эти деньги».
Lenta.ru 02:43
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер
13 человек спасли, 14-го все еще разыскивают спасатели. В июле близ Джубги в акватории Черного моря перевернулся прогулочный катер.
Lenta.ru вчера в 08:14
Космос
Авторы первого снимка черной дыры получили 3 млн долларов
Ученые проекта Event Horizon Telescope, которые представили миру первый в истории снимок тени черной дыры, выиграли престижную и самую дорогостоящую в научном мире премию Breakthrough Prize.
РЕН ТВ вчера в 17:23
Политика
Путин пообещал дальнейшее смягчение наказаний по экономическим статьям
По итогам прошлого года российские суды вынесли рекордное количество приговоров по экономическим статьям: 7,7 тыс. человек против 6,4 тыс. годом ранее (рост на 20%).
РБК 00:50
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Внедрение риск-ориентированного подхода в проверки бизнеса дало первые результаты: общее число проверок снижается, налоговые и таможенные проверки сократились на 35–40% в прошлом году.
РБК 00:03
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Космос
Ученые: инопланетяне действительно могут светиться
Naked Science 02:56
Гаджеты
Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57