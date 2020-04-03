Коронавирус
РИА НовостиЦБ принял дополнительные меры по поддержке ипотеки
Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Армия и оружие
На Донбассе в больницы положили 400 солдат ВСУ с ОРВИ и пневмонией
На подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей в больницы отправлено уже около 400 военных ВСУ с диагнозом ОРВИ и пневмония.
Общество
В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
Политика
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 28,3 процента по итогам марта 2020 года.
Политика
Президент России принял решение о продлении нерабочих дней
Президент Российской Федерации Владимир Путин, сегодня, 2 апреля, в очередной раз обратился к жителям страны.
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Игры
Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII
Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Общество
Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая
На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Транспорт
Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве
За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Общество
Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом
Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Транспорт
РЖД отменяют поезда из-за падения спроса
Из-за пандемии коронавируса РЖД с 7 апреля сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Шоу-бизнес
Лев Лещенко спел из больничной палаты
Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Сегодня, в пятницу, 3 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл заседание регионального оперативного штаба.
Общество
У преподавателя суворовского училища в Перми подозревают коронавирус
В Перми у преподавателя суворовского военного училища Минобороны РФ заподозрили коронавирус.
Общество
Первый российский регион ввел комендантский час
Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса вводится комендантский час.
Общество
Собянин объяснил отказ от введения пропусков «корректным поведением»
В Москве планировали ввести жесткий карантин с пропускным режимом, однако ситуация изменилась, поскольку москвичи «ведут себя корректно».
Общество
Стала известна дата начала дистанционного обучения в российских школах
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы федерального ведомства Дмитрия Глушко, руководство регионов самостоятельно будет определять соответствующие даты.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Общество
Посольство РФ в Чехии возмущено сносом памятника маршалу Коневу
Прага, 3 апреля 2020, 14:49 — REGNUM Российское посольство в Чехии глубоко возмущено демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.