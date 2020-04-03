Коронавирус

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Центральный банк РФ принял дополнительные меры поддержки ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Набиуллина рассказала о новых мерах поддержки населения и банков

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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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