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Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Игры Вышел финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII Square Enix опубликовала финальный трейлер ремейка Final Fantasy VII, в котором авторы мельком показали несколько сюжетных поворотов и сцен всей игры.

Транспорт Автор закона исключил штрафы за поездку вдвоем в одной машине в Москве За передвижение по Москве на личных автомобилях более одного человека в одной машине никаких штрафов не предусмотрено, заявил «Интерфаксу» депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, внесший в столичный парламент проект поправок в городской кодекс об административных правонарушениях.

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Общество Пульмонолог назвал лучший способ борьбы с коронавирусом Врач-пульмонолог Александр Пальман заявил, что карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, поскольку лекарства от него пока нет.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Экономика Путин поручил снизить стоимость ипотеки Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.

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Политика Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку» "Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".