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ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов и других финструктур

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Банк России вводит новые меры поддержки для участников финансового рынка — негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, говорится в заявлении регулятора.
Ведомости
Регуляторные требования адаптируются к новым экономическим условиям, а сроки исполнения предписаний увеличиваются, отмечает ЦБ.
Ведомости
В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов.
Ведомости
Мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке.
Реальное время

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Центробанк принял меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
Реальное время10:19
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов и других финструктур
РИА Новости10:13
Новые меры поддержки для участников финансового рынка
Глас Народа10:04
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