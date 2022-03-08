Банк России вводит новые меры поддержки для участников финансового рынка — негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, говорится в заявлении регулятора.
В частности, для малых и средних предприятий введен мораторий на проверки, продлена программа компенсаций расходов на использование Системы быстрых платежей и программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», запущен новый этап амнистии капиталов.
Правительство России в понедельник утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли страны Западных Балкан Северная Македония, Черногория и Албания, а также в составе ЕС — Словения и Хорватия.