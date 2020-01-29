Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

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Общество ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.

Экономика ЦБ ответил на претензии Счетной палаты Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей.

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