Экономика
РИА НовостиЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Технологии
Mail.Ru открывает предзаказы на колонку с «Марусей»
Mail.Ru Group объявит сегодня о начале приёма предварительных заказов на колонку "Капсула", оснащённую помощницей "Маруся".
Кино
Тизер фильма «Форсаж 9» появился в Сети
Тизер новой части Форсажа появился в Сети. 54-секундное видео выложили в Twitter команда создателей фильма.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин обвенчался с бывшей женой
Владимир старается не комментировать личную жизнь, но его близкие в последнее время отмечали, что Кузьмин всех удивил, уйдя от любовницы и вернувшись к бывшей жене.
Баскетбол
Жена Овечкина показала подарки Александру от Коби Брайанта
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала подарки, которые ее муж получил от американского баскетболиста Коби Брайанта.
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Экономика
ЦБ ответил на претензии Счетной палаты
Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском
В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Общество
Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа
Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семи отечественных разведчиков-нелегалов
Имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов озвучил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 28 января на пресс-конференции.
Авто
Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara
Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
Футбол
Александра Кокорина выгнали из «Зенита»
Во время пребывания в местах лишения свободы Александр Кокорин продлил контракт с «Зенитом», а Павел Мамаев расторг соглашение с «Краснодаром» и подписал договор с «Ростовом».
Происшествия
Кузбассовец из мести украл и раздал детям сотню мягких игрушек
46-летний местный житель не стал отпираться и признался, что преступление он совершил из мести.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали
В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Энергетика
Эксперт объяснил, как Зеленский манипулирует «Нафтогазом»
Цена на газ в настоящий момент «объективно снижается», в этом нет заслуги Зеленского, Гончарука или компании «Нафтогаз», заявил сегодня, 29 января, украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя обнародованные накануне расценки на топливо.
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Футбол
Петербургский суд оставил без изменения приговор заводящему «Спартака»
Городской суд Санкт-Петербурга оставил без изменения приговор заводящему "Спартака" Валерию Бевзу за нарушение статьи 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.