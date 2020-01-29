Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
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Крымские банки санируют друг друга

Коммерсантъвчера в 12:44

ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Известиявчера в 01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

RT на русскомвчера в 02:13

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

РИА Новостивчера в 02:13

Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

Ведомостивчера в 02:43

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ПРАЙМвчера в 01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАССвчера в 01:49
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Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
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«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

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Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Ведомости вчера в 12:01
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МВД рассказало о самых распространенных способах угонов автомобилей

По данным МВД России, итоги 2019 года характеризуются снижением более чем на 14% числа зарегистрированных краж автомобилей.
РИА Новости вчера в 22:12
Культура

Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Piter.tv 00:47
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Интерфакс вчера в 14:30
Происшествия

В Приморье возбудили дело о создании сообщества контрабандистов

На Дальнем Востоке следователи возбудили уголовные дела об организации, руководстве и участии в преступном сообществе, которое занималось контрабандой древесины исчезающих видов (ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК РФ).
Новый День 00:56
Здоровье

Китайский Ухань «вымер» после вспышки коронавируса

Улицы китайского Уханя опустели после вспышки нового типа коронавируса, а также рекомендации властей не выходить из дома.
Газета.Ru 00:42
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Политика

Трамп заявил, что Болтон мог привести к «шестой мировой войне»

Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона, утечка информации из мемуаров которого усложнила процесс импичмента.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском вчера в 13:07
Общество

В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон

Закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом, вступил в силу в России.
Известия 00:24
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Общество

Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента

Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
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Общество

Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла

Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Известия 00:00
Общество

Гороскоп для избранных: кому повезет в любви и делах 30 января

Какие знаки зодиака 30 января ждет успех в делах, а какие преуспеют на любовном фронте, расскажем в нашем гороскопе.
Утро.ru вчера в 14:08
Общество

В Китае начнут наказывать за попытки заразить коронавирусом

Власти провинции Хубэй введут уголовную ответственности за намеренное заражение новым типом коронавируса.
Комсомольская правда вчера в 23:47
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru вчера в 06:05
Происшествия

Под Волгоградом автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

Всего в автобусе, следовавшем из Саратова в Пятигорск, было 11 пассажиров и два водителя.
Волгоградская правда вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Пропавшая телеведущая Виктория Боня нашлась

Шаман Омар Ахмадзай опубликовал в сторис в Instagram фотографию телеведущей Виктории Бони, которую ранее считали «пропавшей» в Перу.
News.ru 28 января в 08:00
Общество

Американская UPS заказала 10 тыс. электромобилей у основателя Yota

Американская United Parcel Service (UPS), один из крупнейших в мире сервисов экспресс-доставки и логистики, заказала 10 тыс. электромобилей стоимостью «сотни миллионов евро» у британской компании Arrival, разрабатывающей технологии для электромобилей, которую основал экс-глава российского телекоммуникационного оператора Yota Денис Свердлов.
РБК вчера в 18:33
Футбол

«Монако» объявил о подписании двух полузащитников

Монако сообщил о том, что в команде появились два новых футболиста. У Страсбура был приобретен полузащитник Юссуф Фофана.
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Шоу-бизнес

Кудрявцева грубо послала Боярского за критику позднего материнства

Телеведущая Лера Кудрявцева крайне эмоционально прокомментировала высказывание актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Футбол

В «Сочи» пошутили над отказом Кокорина переходить в клуб

Форвард «Зенита» Александр Кокорин отказался уходить в аренду в «Сочи», несмотря на договорённость между клубами.
RT на русском вчера в 19:00
Политика

США ввели санкции против оператора железнодорожных перевозок в Крым

США внесли в санкционный список компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, сообщается на сайте Минфина США.
РБК вчера в 15:53
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском вчера в 01:56
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

"Вашингтон Кэпиталз" проиграл на своей площадке "Нэшвилл Предаторз" с результатом 4:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru вчера в 22:31
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:36
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