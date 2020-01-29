Экономика
РИА НовостиЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»
Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
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Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Политика
МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов
Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в РФ.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России
Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском
В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео
Госпитализацию двоих пациентов с подозрением на коронавирус в Воронеже сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации
Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Общество
Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа
Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши
Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия России
Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Гаджеты
В России появится бренд бюджетных телевизоров
Российская торговая марка потребительской электроники BQ планирует представить на отечественном рынке новый бренд бюджетных телевизоров.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Футбол
Кто может сменить Прядкина в РПЛ
Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019 года, следует из предварительной оценки Росстата.