Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.

Общество ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Происшествия В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.

Политика МИД прокомментировал отмену визита в Россию делегации из Нидерландов Ранее посольство Нидерландов в Москве подтвердило РИА Новости, что делегация парламента страны отменила запланированный на февраль визит в Россию после того, как одному из депутатов было отказано во въезде в РФ.

Общество Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.

Политика Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.

Шоу-бизнес Киркоров и Ревва выступили на дне рождения шестилетней миллионерши Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие.

Кино Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.

Политика В ПАСЕ оспорили полномочия России Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.

Гаджеты В России появится бренд бюджетных телевизоров Российская торговая марка потребительской электроники BQ планирует представить на отечественном рынке новый бренд бюджетных телевизоров.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Футбол Кто может сменить Прядкина в РПЛ Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.