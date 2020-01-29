Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
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ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

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Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

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ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

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ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

РИА Новости02:13

ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ПРАЙМ01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАСС01:49
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РИА Новости вчера в 18:07
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Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:53
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Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
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Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
РБК 01:01
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В Мурманской области четыре человека погибли в результате аварии. Как стало известно РЕН ТВ, ДТП произошло в Кольском районе.
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Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе

В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Госпитализация россиян с подозрением на коронавирус попала на видео

Госпитализацию двоих пациентов с подозрением на коронавирус в Воронеже сняли на видео. Ролик появился в Telegram-канале LIFE SHOT.
Lenta.ru вчера в 11:17
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В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
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Шоу-бизнес

Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации

Актриса Лариса Голубкина опровергла слухи о своей госпитализации в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:49
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Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
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Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
ТАСС 01:04
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости вчера в 04:01
Общество

Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа

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Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие.
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Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

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Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
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Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

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