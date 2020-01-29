Экономика
ТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Армия и оружие
Эрдоган не рассчитывает на скорое окончание ливийского кризиса
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не имеет надежды на скорое окончание вооруженного конфликта в Ливии.
Футбол
СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова
Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Авто
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта
Новый Sorento получил трёхспицевое рулевое колесо с раздвоенной вертикальной секцией, цифровую приборную панель, широкоформатный дисплей информационно-развлекательной системы, тоннель пола без рычага выбора передачи - теперь тут только вращающиеся контроллеры и клавиши.
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Авто
Обновлённый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross заметили на тестах
Фотошпионам удалось сфотографировать на испытаниях модернизированный Mitsubishi Eclipse Cross.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин воссоединились на дне рождения дочери
Недавно пара даже вместе появилась на дне рождения Таисии.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Общество
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке
Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Общество
Китай передал России геном нового коронавируса
Китайская сторона передала российским специалистам геном нового коронавируса. Учёные двух стран занимаются разработкой вакцины.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь» усовершенствовали для борьбы с мини-дронами
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Армия и оружие
Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП
Кино
Актеры из «Ведьмака» разобрали несколько сцен сериала
Генри Кавилл и Аня Чалотра, исполнившие роли Геральта и Йеннифэр, рассказали о процессе съемок сцен со своими героями в сериале «Ведьмак».
Происшествия
В Ростовской области убиты депутат Андрей Алабушев и его жена
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Политика
В Кремле прокомментировали предложенную Трампом сделку по Палестине
Россия продолжает изучать предложенный президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть в Кремле позиция по так называемой «сделке века».
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов празднует 50-летие
29 января исполняется 50 лет певцу и композитору, народному артисту России Дмитрию Маликову. Музыкант воспитывался в творческой среде.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Общество
Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.