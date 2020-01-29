Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

Банк России принял решение о санации "Севастопольского морского банка", инвестором выступит РНКБ, следует из сообщения регулятора.
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

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ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

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ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

РИА Новости02:13

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ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ПРАЙМ01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАСС01:49
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