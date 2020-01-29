Экономика
ТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ.
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Футбол
Чилвелл и Зиех — главные трансферные цели «Челси» на лето, с Мертенсом договориться не удалось
23-летний защитник «Лестера» Бен Чилвелл и 26-летний полузащитник «Аякса» Хаким Зиех — главные трансферные цели «Челси» на трансферное окно-2020, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
Житель США десять лет жил со свиным цепнем в мозге
По словам врачей, обычно свиной цепень поражает кишечник, но может добраться и до головы, поселившись в глазах или мозге.
Энергетика
Россия может прекратить транзит газа через Польшу
Договор на поставку российского газа в Европу через Польшу заканчивается 18 мая, обсуждать новый договор "Газпром" до сих пор не проявил желания.
Спорт
WADA выявило манипуляции с данными 145 спортсменов из московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило следы манипуляций с данными 145 из 298 спортсменов, которые попали под подозрение после проверки базы московской антидопинговой лаборатории.
Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Происшествия
Мужчина поджег продавщицу в Пермском крае
По данным следствия, мужчина зашел в магазин, где в ходе конфликта облил продавщицу бензином и поджег ее.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Политика
Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны
Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Происшествия
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Политика
Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Политика
Премьер Италии обиделся на Германию
Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй.
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко
Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.
Технологии
Сооснователь Vine запустил новое приложение коротких видео
Сооснователь приложения Vine Дом Хофманн считает, что это станет основным отличием Byte от конкурентов.
Кино
В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»
В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
Происшествия
Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
Двух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове
Двух пассажиров самолета, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами.