Экономика

ТАССТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ.
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ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

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Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

Ведомости02:43

ЦБ принял решение санировать «Севастопольский Морской банк»

Российская газета02:17

ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

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Известия01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАСС01:49
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Чилвелл и Зиех — главные трансферные цели «Челси» на лето, с Мертенсом договориться не удалось

23-летний защитник «Лестера» Бен Чилвелл и 26-летний полузащитник «Аякса» Хаким Зиех — главные трансферные цели «Челси» на трансферное окно-2020, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом

Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
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Мужчина поджег продавщицу в Пермском крае

По данным следствия, мужчина зашел в магазин, где в ходе конфликта облил продавщицу бензином и поджег ее.
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У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Российская газета вчера в 15:27
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Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР).
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Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
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Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о позднем материнстве

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Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
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Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости вчера в 04:01
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«Роскачество» нашло нарушения в школьной форме

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В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом

Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:53
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru вчера в 13:35
Политика

Посольство США признало ошибку в сообщении об освобождении Освенцима

Посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
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Премьер Италии обиделся на Германию

Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй.
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Ведущей нового реалити-шоу станет 3D-копия Людмила Гурченко

Один из создателей шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров планирует выпуск нового проекта «Битва престолов». Ведущей шоу будет Людмила Гурченко.
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Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

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Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
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В Челябинске две школы закрыли на карантин

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Китай передал России геном коронавируса

Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.
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Технологии

Сооснователь Vine запустил новое приложение коротких видео

Сооснователь приложения Vine Дом Хофманн считает, что это станет основным отличием Byte от конкурентов.
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В Сеть выложили первый тизер фильма «Форсаж 9»

В Сети появился первый официальный тизер боевика Джастина Лина "Форсаж 9".
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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

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В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету.
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Двух россиян госпитализировали с подозрением на коронавирус в Кемерове

Двух пассажиров самолета, прибывшего из Китая в аэропорт Кемерово, госпитализировали с респираторными симптомами.
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