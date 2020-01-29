Экономика
ГородовойЦБ санирует «Севастопольский морской банк»
В качестве инвестора привлечен Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), сообщают «Известия». Он принадлежит государству в лице Росимущества и так же работает в Крыму. До передачи санируемого банка инвестору в нем будет работать временная администрация.
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Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Футбол
«Реал» разгромил «Сарагосу» в матче Кубка Испании
В другом матче 1/8 финала Кубка Испании «Реал Сосьедад» обыграл на домашней арене «Осасуну» (3:1) и стал еще одним участником четвертьфинала.
Политика
Белый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
Белый дом предупредил, что публикация новой книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не может состояться до тех пор, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Политика
Депутаты Читы решили не пускать журналистов на заседания комитетов
Депутаты городской Думы Читы во время заседания 30 января решили больше не пускать журналистов на заседания комитетов, потому что это якобы влечёт большое количество неправильно подаваемой в СМИ информации.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Хоккей
Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
Экономика
«Росводоканал» завершил деофшоризацию
«Росводоканал», подконтрольный основателям «Альфа-групп», завершил реструктуризацию, в результате которой из состава холдинга исключены все предприятия, находящиеся в иностранной юрисдикции, сообщила группа.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Политика
Путин снял с должности главу Чувашии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Политика
Трамп заявил, что благодаря «сделке века» Израиль делает шаг к миру
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, что Израиль делает «большой шаг к миру», воплощая предложенную США «сделку века».
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Армия и оружие
National Interest включил «Борей» в пятерку самых мощных субмарин
Российские атомные подводные лодки Подводные корабли проекта 955 "Борей" вооружены 16 баллистическими ракетами Р-30 "Булава" с десятью боеголовками.
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал новые слухи о разводе
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Общество
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
Здоровье
Эксперт определил сроки появления коронавируса в России
Замдиректора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов высказал свои предположения, когда в России может появиться коронавирус.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.