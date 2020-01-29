Экономика

ТАССТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

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ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

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ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

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ЦБ принял решение санировать «Севастопольский Морской банк»

Российская газета02:17

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
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Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
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Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных в Китае

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Урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить с учётом интересов всех сторон и на основе равного диалога и переговоров, заявили в МИД КНР, комментируя представленную президентом США Дональдом Трампом «сделку века».
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Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open

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Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА

Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА, за который выступали практически на протяжении всей футбольной карьеры.
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В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай

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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Путин прокомментировал работу правительства Медведева

Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
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Для украинцев и белорусов упростят условия получения гражданства РФ

Жителям Украины и Белоруссии упростят условия для получения российского гражданства, передаёт ТАСС.
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