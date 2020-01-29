Экономика
ТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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Политика
Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Политика
Путин отправил главу Чувашии в отставку
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск интернет-спутников Starlink
Американская компания SpaceX еще раз перенесла запуск группы интернет-спутников Starlink в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри
Два года назад теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с завидным английским женихом Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8.
Происшествия
Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову
Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Происшествия
Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии
В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
Политика
Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России
Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Экономика
В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Здоровье
Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных в Китае
Масштабы распространения коронавируса 2019-nCoV превысили показатели эпидемии атипичной пневмонии 2002–2003 годов.
Происшествия
Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Политика
МИД КНР прокомментировал представленную США «сделку века»
Урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить с учётом интересов всех сторон и на основе равного диалога и переговоров, заявили в МИД КНР, комментируя представленную президентом США Дональдом Трампом «сделку века».
Экономика
Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Политика
Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Теннис
Надаль в четырех сетах уступил Тиму в четвертьфинале Australian Open
Футбол
Алексей и Василий Березуцкие вернулись в ЦСКА
Братья Березуцкие вернулись в ЦСКА, за который выступали практически на протяжении всей футбольной карьеры.
Общество
В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай
«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии
Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
Гаджеты
Раскрыт дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip стали достоянием широкой публики.
Политика
Для украинцев и белорусов упростят условия получения гражданства РФ
Жителям Украины и Белоруссии упростят условия для получения российского гражданства, передаёт ТАСС.
Политика
Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".