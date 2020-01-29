Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.

Политика Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Политика Путин отправил главу Чувашии в отставку Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.

Происшествия Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.

Политика Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.

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Политика МИД КНР прокомментировал представленную США «сделку века» Урегулирование палестино-израильского конфликта должно происходить с учётом интересов всех сторон и на основе равного диалога и переговоров, заявили в МИД КНР, комментируя представленную президентом США Дональдом Трампом «сделку века».

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Общество В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай «Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.

Здоровье Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии Минздрав федеральной земли Бавария подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.