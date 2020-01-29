Экономика
ТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Происшествия
В районе поиска пропавшего под Смоленском подростка нашли тело
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Политика
Эрдоган отверг «сделку века» Трампа по Ближнему Востоку
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "сделку века" президента США Дональда Трампа абсолютно неприемлемой.
Культура
Состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Вечером 29 января в театре CRAVE прошла светская премьера второй части российского сериала «Содержанки».
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января
Из-за вспышки коронавируса и продления новогодних каникул в Китае возможны сбои в поставках китайской электроники в Россию, говорят участники рынка.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Транспорт
Согласован нижегородский участок скоростной автотрассы Москва – Казань
Нижегородская область первая из регионов России согласовала с ГК «Автодор» маршрут будущей скоростной платной автодороги Москва — Казань.
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали слова Помпео о действиях России в Сирии
В Министерстве обороны назвали лицемерием "беспокойство" Майка Помпео из-за "масштабного наступления" России и Сирии на "мирных жителей" в Идлибе, о чем госсекретарь США написал в твиттере.
Общество
Выплаты военным и силовикам проиндексировали на 3 процента
Речь идет о размерах страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы.
Политика
В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Футбол
«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп сделает ещё один шаг к чемпионскому титулу
Коэффициенты букмекеров на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль» Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 января получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.58, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.54.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Президент Германии выступил против переписывания истории
Во время своего выступления в Бундестаге Штайнмайер дал свою оценку попыткам использовать историю в качестве оружия.
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Автор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе
Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.
Хоккей
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» и прервал серию из 9 поражений подряд
«Амур» прервал свою серию поражений из 9 матчей подряд и идет на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции КХЛ, «Салават Юлаев» занимает 6-е место.
Здоровье
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
Доктор Мясников предложил принимать радикальные меры для эффективной борьбы с эпидемиями Как сообщает ToDay News Ufa, провокационное заявление сделал известный врач на своем Telegram-канале.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.