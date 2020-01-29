Экономика

ТАССТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

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