Экономика
ТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Армия и оружие
ВС Сирии предприняли контрнаступление в Алеппо и Идлибе
Политика
Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку Иссахар
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.
Общество
Новейший тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге
Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» спустили на воду.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Футбол
Кокорин не поедет на вторые сборы с «Зенитом»
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Происшествия
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Авто
Новый Mitsubishi Outlander замечен на тестах
Компания Mitsubishi продолжает дорожные испытания нового Outlander, чья премьера намечена на вторую половину 2020 года.
Армия и оружие
Появилось видео применения сирийскими военными ОТРК «Точка»
Сирийские военные применили против боевиков ракету оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка».
Политика
Комиссия ПАСЕ отклонила поправки к резолюции о полномочиях России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.
Шоу-бизнес
Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов
Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Лукашенко поручил начать переговоры с Казахстаном по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, дающий правительству право провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов, сообщили в пресс-службе главы государства.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии
По последним данным, в Китае подтверждено свыше 6 тысяч случаев заражения коронавирусом.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Экономика
В РФ призвали освободить малый бизнес и малоимущих от уплаты НДФЛ
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР), большинство работодателей опасаются дополнительной нагрузки на бизнес из-за роста зарплат, а также негативного влияния на рентабельность бизнеса и на стоимость выпускаемой продукции.
Экономика
Число банковских клиентов-миллионеров в России выросло почти на 25%
В российских банках стало больше клиентов – долларовых миллионеров.
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
Политика
Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
Шоу-бизнес
От миллиардера к рэперу – Рианну подозревают в новом романе
Британский таблоид The Sun сообщил, что Рианну видели в компании рэпера, когда они направлялись в отель.
Происшествия