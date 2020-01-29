Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.

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Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

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Шоу-бизнес Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.

Политика Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель» Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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