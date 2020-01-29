Экономика

RT на русскомRT на русскомЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

Ведомости02:43

ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Известия01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

RT на русском02:13

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

РИА Новости02:13

ЦБ принял решение санировать «Севастопольский Морской банк»

Российская газета02:17

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАСС01:49
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50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru вчера в 19:28
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

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В Челябинске две школы закрыли на карантин

В Челябинске из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин две школы, сообщили РБК в управлении информационной политики администрации Челябинска.
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Политика

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Происшествия

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Экономика

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ТВК 01:10
Политика

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
Газета.Ru 05:11
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Газета.Ru вчера в 03:45
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РИА Новости 04:36
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Выручка компании Apple в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 28 декабря 2019 года, составила 92 миллиарда долларов, сообщила компания.
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Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме сожаления, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:25
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Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга

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Inc-news.ru вчера в 22:53
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
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Российская газета вчера в 09:49
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Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
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British Airways приостановила все полеты в Китай

Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
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Армия и оружие

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
REGNUM 27 января в 14:01
Здоровье

Датский специалист по чуме, холере и атипичной пневмонии: «Очень плохо, что число зараженных так быстро растет» (Berlingske, Дания) (Berlingske)

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Армия и оружие

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Заемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов

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