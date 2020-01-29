Экономика
RT на русскомЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка
Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Армия и оружие
50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана
Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Здоровье
В Челябинске две школы закрыли на карантин
В Челябинске из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин две школы, сообщили РБК в управлении информационной политики администрации Челябинска.
Происшествия
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей
Учителя экстренно вывели всех детей на спортплощадку возле учебного заведения. В общей сложности было эвакуировано 800 школьников.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей
По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
Политика
Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что не позволит очернять историю России и будет бороться с подобными попытками.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Apple отчиталась о рекордной выручке
Выручка компании Apple в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 28 декабря 2019 года, составила 92 миллиарда долларов, сообщила компания.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой войне
Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны не вызывают ничего, кроме сожаления, заявил 29 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
В Кремле прокомментировали ход расследования по делу Голунова
Кремль не имеет намерений и возможности вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Ивана Голунова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Общество
В Екатеринбург из Перми привезли более 20 автомобилей скорой помощи
Политика
Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной
План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Общество
British Airways приостановила все полеты в Китай
Все прямые рейсы из материкового Китая приостановлены британской авиакомпанией British Airways после того, как власти Британии предупредили об опасности поездок в КНР из-за вспышки коронавируса.
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Здоровье
Датский специалист по чуме, холере и атипичной пневмонии: «Очень плохо, что число зараженных так быстро растет» (Berlingske, Дания) (Berlingske)
Berlingske связалась с ней по телефону.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Экономика
Заемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов
Заемщики тратят на новые кредиты больше половины доходов Согласно представленным Банком России первым оценкам показателя долговой нагрузки (ПДН), более половины заемщиков тратят на погашение кредитов больше половины своих доходов.