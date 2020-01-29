Экономика

ТАССТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Известия01:50

Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

Ведомости02:43

ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

RT на русском02:13

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

РИА Новости02:13

ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ПРАЙМ01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАСС01:49
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 05:33
Политика

Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ

По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
iReactor 07:15
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:19
Общество

Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке

Оплачивать ипотеку по сниженной ставке смогут те подмосковные семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился первый ребенок.
Российская газета 06:36
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Lenta.ru 07:04
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Происшествия

В Татарстане произошел пожар в гимназии

РБК 07:38
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Космос

NASA снова отложило запуск нового космического телескопа

В NASA в очередной раз приняли решение о том, что запуск нового космического телескопа будет отложен. Речь идет об аппарате «Джеймс Уэбб».
Актуальные Новости 03:41
Происшествия

Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

REGNUM 06:28
Политика

СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Pravda.Ru вчера в 01:45
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой

Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
REGNUM 01:58
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Автор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе

Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.
RT на русском 07:01
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Происшествия

В Ираке разбился американский самолет

ТВ Центр 07:09
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Культура

«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»

«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Ведомости 03:13
Общество

Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины

Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Фонтанка.Ру 03:18
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Футбол

«Тоттенхэм» купил у ПСВ нападающего Бергвейна

Фланговый нападающий ПСВ Стивен Бергвейн подписал контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Bookmaker-ratings.ru 06:08
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Актуальные Новости 06:08
Политика

В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
РИА Новости 07:10
Космос

Ракету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний

Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах.
РЕН ТВ вчера в 19:17
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
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