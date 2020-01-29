Экономика
ТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Политика
Голикова рассказала Путину о риске проникновения коронавируса в РФ
По словам вице-премьера, риск проникновения коронавируса из Китая на территорию РФ есть.
Религия
Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
Общество
Подмосковным семьям с первым ребенком снизят ставку по ипотеке
Оплачивать ипотеку по сниженной ставке смогут те подмосковные семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 года, родился первый ребенок.
Политика
Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько
Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
Политика
Путин прокомментировал работу правительства Медведева
«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина
Космос
NASA снова отложило запуск нового космического телескопа
В NASA в очередной раз приняли решение о том, что запуск нового космического телескопа будет отложен. Речь идет об аппарате «Джеймс Уэбб».
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» вооружили гиперзвуковой ракетой
Новейшей гиперзвуковой ракетой вооружён российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Политика
Автор проекта резолюции ПАСЕ по России рассказал о документе
Автор доклада, на основе которого был создан проект резолюции о полномочиях делегации России в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс заявил, что документ является очень кратким.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Происшествия
В Ираке разбился американский самолет
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Общество
Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Культура
«Кураж-Бамбей» озвучит фильмы и сериалы для «Ростелекома»
«Кураж-Бамбей» переведет и озвучит пакет из 20 фильмов и 3 сериалов, которые будут эксклюзивно доступны для абонентов видеосервиса Wink.
Общество
Китай передал России геном коронавируса для создания вакцины
Российские и китайские ученые будут разрабатывать вакцину для борьбы с новым коронавирусом, который унес жизни уже 130 человек.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Футбол
«Тоттенхэм» купил у ПСВ нападающего Бергвейна
Фланговый нападающий ПСВ Стивен Бергвейн подписал контракт с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Космос
Ракету «Ангара» предложили уничтожить во время испытаний
Отмечается, что для испытания системы спасения потребуется дополнительная ракета помимо носителей, которые планируется использовать в 2023-2025 годах.
Общество
В МВД рассказали о новых электронных паспортах
Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".