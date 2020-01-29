Экономика

ТАССТАССЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора. В качестве инвестора будет привлечен РНКБ. С 29 января Банком России на РНКБ возложены функции временной администрации.
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ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме

РБК03:26

Крупнейший банк Крыма возьмет на санацию Севастопольский морской банк

Ведомости02:43

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ПРАЙМ01:50

ЦБ принял решение о санации «Севастопольского морского банка»

РИА Новости02:13

ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Известия01:50

ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

RT на русском02:13

ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка

ТАСС01:49
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Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Политика

Путин снял с должности главу Чувашии. Врио назначен Олег Николаев

"Постановляю отрешить Игнатьева Михаила Васильевича от должности главы Чувашской Республики в связи с утратой доверия президента Российской Федерации", - говорится в указе, текст которого приводит пресс-служба президента.
ТАСС 09:46
Энергетика

Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК

В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Газета.Ru 09:05
Общество

Жители России не ожидают роста зарплат

Всероссийский опрос НАФИ, проведенный в декабре прошлого года с участием более полутора тысяч совершеннолетних россиян, показал, что более половины его участников не ожидают, что их зарплата повысится Опрос показал, что 54% жителей нашей страны не ждут, что им повысят зарплату в 2020 году.
U74.Ru 03:30
Политика

Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:41
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Интерфакс вчера в 12:31
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима к заслугам Америки

Нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" Соединенными Штатами – соответствующий пост был опубликован посольством США в Twitter.
Радио Sputnik 01:56
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
Автоновости дня 01:29
Религия

Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

Бывших полицейских задержали по делу Ивана Голунова

В Москве по делу журналиста Ивана Голунова задержали нескольких бывших сотрудников УВД по Западному административному округу.
РБК 02:34
Гаджеты

С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
МонаВиста вчера в 12:55
Происшествия

Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки

RT на русском 09:16
Общество

ФБК нашел у семьи премьера Мишустина недвижимость на 3 млрд рублей

По данным фонда, общая стоимость найденных земельных участков, домов и квартир оценивается в почти 3 млрд руб. Крупнейшим из перечисленных в расследовании объектов является земельный участок на Рублевке площадью 2,6 га.
ТВК 01:10
Политика

Президент Германии предостерег от переписывания истории

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
РИА Новости 07:39
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
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Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Общество

За 48 часов в Китае открыли больницу для больных коронавирусом

Корпуса обустроили за 48 часов и запустили в срочном порядке. Как отмечает Daily Mail, медучреждение должно вместить тысячу пациентов.
Nord-News 09:11
Экономика

В Совфеде назвали размер прожиточного минимума на 2020 год

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели II квартала прошлого года.
Московский Комсомолец 08:15
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Приянка Чопра сыграет в новой «Матрице»

ИА InterMedia 03:26
Происшествия

Журналистка RT получила серьезное ранение при взрыве снаряда

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Cyberphone — самый необычный iPhone в мире. Это как Tesla Cybertruck в мире смартфонов

Как можно догадаться из названия, Caviar решила сыграть на ажиотаже вокруг новейшего пикапа Tesla. iPhone в версии Cyberphone выглядит столь же футуристично на фоне других смартфонов, как пикап Tesla на фоне других серийных машин.
iXBT.com 09:59
Футбол

Кокорин не попал в состав «Зенита» на сбор в Испании

RT на русском 04:53
Армия и оружие

Военные США нашли останки погибших при крушении самолета в Афганистане

Американские военные в Афганистане обнаружили тела двух погибших на месте крушения военного самолета Bombardier E-11A в провинции Газни, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 15:20
Политика

Мишустин утвердил обязанности вице-премьеров

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между девятью заместителями. Об этом сообщается на сайте правительства.
Дождь 00:48
Политика

Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Известия вчера в 12:56
Общество

В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ

Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
REGNUM вчера в 11:51
Музыка

Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Росбалт вчера в 15:25
Общество

Живущих рядом с полигоном «Ядрово» освободят от платы за вывоз мусора

Жителей Волоколамска и Серпухова Московской области, чьи дома находятся в пяти километрах и ближе от полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) «Ядрово» и «Лесная», освободят от уплаты услуг ЖКХ за вывоз мусора.
РБК 09:44
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