Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось
Центробанк на фоне обрушения цены на нефть принял решение не покупать валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила 30 дней, говорится
 в сообщении регулятора.
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:00

Подробнее о событии

ЦБ объявил о валютной интервенции на внутреннем финрынке

Коммерсантъ02:29

Центробанк с 10 марта начнет продажи валюты на внутреннем рынке

Газета.Ru02:28

ЦБ проведет упреждающую продажу валюты на внутренним рынке ради поддержки рубля

Интерфакс02:20

ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

RT на русском02:14

ЦБ начал продажу валюты на фоне обвала цен на нефть

РБК02:10

ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

РИА Новости02:24

ЦБ 10 марта начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

ТАСС02:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:55, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин похвалил слоган наклеек на авто «Спасибо деду за Победу»

Президент России Владимир Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу", которым некоторые россияне украшают свои автомобили.
ТАСС 02:30
Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» покажут на китайском телевидении

В настоящее время мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков, его показывают в более чем 150 странах.
Inc-news.ru 00:26
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости вчера в 21:18
Футбол

Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса

По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.
Красная весна вчера в 17:19
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Экономика

Мосбиржа приготовилась к обвалу на российских торгах

Московская биржа приготовилась к обвалу на российских торгах из-за ситуации на мировых фондовых рынках.
Lenta.ru вчера в 17:57
Общество

Мошенники придумали новый способ похищать деньги с банковских счетов

Мошенники начали использовать «зеркальные сайты» банков для хищения денег.
Новгородские ведомости 07 марта в 01:51
Наука

Ученые назвали недуги, которые способна вылечить любовь

По мнению специалистов, пептидный гормон окситоцин отвечает за борьбу с депрессией.
Народные новости 07 марта в 04:58
Армия и оружие

Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3

Известия вчера в 19:19
Энергетика

В Fitch сообщили об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

В агентстве Fitch прокомментировали перспективы падения курса рубля из-за ситуации на рынке нефти.
Что происходит вчера в 12:55
Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
ТАСС 02:46
Армия и оружие

Саперы частично разминировали стратегическую высоту в Сирии

РЕН ТВ вчера в 22:00
Общество

Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 01:31
Энергетика

Мировые цены на нефть растут на 7% после резкого снижения котировок

Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Политика

Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ

Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
РЕН ТВ 08 марта в 03:41
Гаджеты

Apple впервые разрешила дезинфицировать iPhone из-за коронавируса

Распространение коронавируса привело к тому, что компания Apple впервые официально разрешила производить дезинфекцию устройств iPhone и iPad.
Live24 02:28
Экономика

В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Piter.tv вчера в 13:44
Армия и оружие

Опубликованы итоги войны сирийских «Буков» с турецкими беспилотниками

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" Сирийской армии сбили 20 турецких беспилотников в течение обострения ситуации с Турцией в провинции Идлиб.
Комсомольская правда вчера в 11:50
Здоровье

Лагерь для карантина по коронавирусу подготовили в Курске

Глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова отметила, что должно быть обеспечено наблюдение горожан, вернувшихся из неблагоприятных по коронавирусу стран.
Kursk.com 02:21
Общество

Израиль ввел карантин для всех приезжающих в страну

Из-за опасности распространения китайкого коронавируса власти Израиля приняли решение о введении обязательного карантина для всех, кто приехал в страну из-за рубежа.
Рамблер 01:54
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit

Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
RT на русском 02:02
Космос

На МКС впервые вырастили листовой салат

Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.
МИР 24 01:28
Культура

Снятый на iPhone пятичасовой фильм об Эрмитаже появился в Сети

iReactor 02:48
Экономика

Индексы в США продолжают падение после возобновления торгов

Ранее сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены на 15 минут из-за падения Dow Jones и S&P 500 на 7% при открытии.
Газета.Ru вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
Футбол

В Сети появилось первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме

Опубликован первый снимок бывшего форварда сборной Бразилии Роналдиньо в парагвайской тюрьме. Кадр сделан журналистом Эрнаном Родригесом.
NewInform вчера в 12:48
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa вчера в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное