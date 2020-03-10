Финансы
ИзвестияЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты
«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
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с чего всё началось
Центробанк на фоне обрушения цены на нефть принял решение не покупать валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила 30 дней, говорится в сообщении регулятора.БИЗНЕС Onlineвчера в 03:00
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