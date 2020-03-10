с чего всё началось

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.

Футбол Чемпионат Италии по футболу остановлен из-за коронавируса По словам Конте, отмена всех регулярных спортивных чемпионатов и отдельных турниров на территории Италии является той жертвой, которую необходимо принести итальянцам, чтобы остановить распространение COVID-19.

Экономика Названы последствия падения курса рубля для россиян Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Общество Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.

Общество Мишустина предупредили о рисках для бизнеса при принятии нового КоАП Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов отправил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где предупредил об опасностях для малого и среднего бизнеса, которые возникнут при принятии нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает "Коммерсантъ".

Гаджеты Apple впервые разрешила дезинфицировать iPhone из-за коронавируса Распространение коронавируса привело к тому, что компания Apple впервые официально разрешила производить дезинфекцию устройств iPhone и iPad.

Здоровье Лагерь для карантина по коронавирусу подготовили в Курске Глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова отметила, что должно быть обеспечено наблюдение горожан, вернувшихся из неблагоприятных по коронавирусу стран.

Общество Израиль ввел карантин для всех приезжающих в страну Из-за опасности распространения китайкого коронавируса власти Израиля приняли решение о введении обязательного карантина для всех, кто приехал в страну из-за рубежа.

Космос На МКС впервые вырастили листовой салат Первый выращенный в космосе листовой салат оказался таким же полезным, вкусным и питательным, как «земной», заключили ученые NASA.

Экономика Индексы в США продолжают падение после возобновления торгов Ранее сообщалось, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были остановлены на 15 минут из-за падения Dow Jones и S&P 500 на 7% при открытии.

Шоу-бизнес Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.