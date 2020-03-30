Коронавирус

REGNUMREGNUMЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

ТАСС11:11

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

РБК12:13

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

RT на русском11:50

ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

Известия11:26

Центробанк отказался от покупок золота

Комсомольская правда12:30

ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркет11:21

ЦБ России приостановит покупку золота на внутреннем рынке

Московский Комсомолец11:17
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Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав регионов ввести режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:17
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", – сообщили в telegtram-канале оперштаба.
Вести.Ru 11:09
Общество

Принц Чарльз вылечился от коронавируса

Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи.
Ведомости 10:24
Политика

Песков оспорил слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оспорил слова президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин последние два года просил отменить санкции.
Lenta.ru 11:40
Общество

Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам

Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
РИА Новости вчера в 16:48
Общество

Мурино закрывают на въезд и выезд

Ограничения связаны с вводимым в Ленинградской области карантином.
Леноблинформ 09:43
Общество

Чай с куркумой поможет в борьбе с коронавирусом. Специя защитит легкие

Укрепить иммунитет и предупредить коронавирус поможет потребление жидкости, в особенности чай с куркумой.
LentaChel.ru вчера в 23:42
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что благодаря совместным усилиям удалось выиграть время в борьбе с новым типом коронавируса и сдержать его взрывное распространение.
ПолитРоссия 09:30
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Общество

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики.
ТАСС 11:09
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Общество

В России создали три препарата против коронавируса

Другой препарат – фортепрен, который применяется для лечения вирусных инфекций у животных – уже прошел все клинические испытания, в том числе и на людях.
Business FM Уфа 01:22
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Общество

В Калининграде вводится всеобщий режим самоизоляции

Сегодня стало известно, что с 31 марта, для снижения распространения коронавирусной инфекции в Калининградской области расширили ограничительные меры.
Вести Калининград 05:11
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о вечеринке с зараженным Лещенко

Артистка рассказала, что на самой съемочной площадке шоу с Лещенко ее не было, поскольку она испугалась, что заразилась COVID-19.
NewInform вчера в 13:55
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News 10:19
Происшествия

На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу

В Краснодарском крае на сегодняшний день привлекли к административной ответственности за нарушения карантинного режима из-за угрозы распространения коронавируса 40 человек.
Российская газета 09:41
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» написала книгу

RuNews24.ru 04:06
Политика

«Буду гулять!»: почему либералы Москвы отказываются соблюдать самоизоляцию

Депутат Совета депутатов Кунцевского района Денис Шендерович отказался соблюдать самоизоляцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Ридус 05:06
Авто

Семиместную Hyundai Creta засняли на тестах

Как сообщает портал NJCAR.RU, накануне фотошпионам удалось сфотографировать новинку во время ходовых испытаний в Южной Корее.
Новые автомобили вчера в 22:48
Общество

Число зараженных коронавирусом в Турции превысило десять тысяч человек

Количество выявленных заражений коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 1,6 тысячи, до 10827, число умерших - на 37, до 168, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 12:18
Происшествия

В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
ТАСС вчера в 12:44
Шоу-бизнес

Евгений Петросян почти одновременно стал отцом и прадедушкой

Актуальные Новости 09:45
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество

В Рязанской области вводят режим обязательной самоизоляции

Рязань, 30 марта 2020, 14:05 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции вводится на территории Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение губернатора Николая Любимова.
REGNUM 07:05
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