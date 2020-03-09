Экономика
Газета.RuЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть
Обвал российской валюты последовал за снижением цен на нефть. В пятницу страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении нефтедобычи из-за эпидении коронавируса. В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
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Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
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Общество
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Эпидемия COVID-19 (заболевания, вызванного коронавирусом нового типа) сохранится в странах мира по меньшей мере до июня этого года.
Общество
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США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
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Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
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Российская военная делегация посетит Анкару для переговоров по Идлибу
Российская военная делегация прибудет в Анкару 10 марта для переговоров в рамках реализации российско-турецкого соглашения по сирийскому Идлибу, сообщило минобороны Турции.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
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Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Наука
Серые крысы отказались причинять вред сородичам даже за еду
Специалисты Нидерландского института установили, что серые крысы пытаются раздобыть пищу так, чтобы ни при каких обстоятельствах не навредить сородичам.
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Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
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На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Футбол
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Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
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Врач Тесманн предупредил о четырех опасных сигналах кожи
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Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Политика
Черногория объявила в розыск бывшего почетного консула России
Власти Черногории объявили в розыск бывшего почетного консула России в этой стране Боро Джукича, он ожидает свой арест по возвращению домой, заявил политик РИА Новости.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном на сцене
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В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
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Экономика
Почему обвалился рубль и что будет дальше: объясняем коротко
Падение рубля произошло потому, что страны, входящие в ОПЕК+, не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Энергетика
Россия дестабилизировала ситуацию в сланцевой индустрии США
Эксперты заявили о том, что Россия, выйдя из сделки ОПЕК+, пытается дестабилизировать ситуацию в сланцевой индустрии США.