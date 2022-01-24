ВедомостиЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правилаЦентробанк решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении на сайте регулятора.ForbesРешение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, – говорится в сообщении.SIA.ruБанк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, — отмечается в сообщении ЦБ.News.ruПо данным Мосбиржи на 15:19 мск, курс доллара замедлил рост до 79,04 руб. (+2,09%), евро находился на уровне 89,08 (+1,38%).ТАССЧитать далееСвернутьМосква 24Москва 24Smotrim.ruДождьПятый каналДума ТВDaily MoscowПолитическая ЭкспертизаЦентральная Служба НовостейАлтапрессРосбалтМИР 24РИА Сахалин-КурилыРусская ПланетаГазета.RuТК ЗвездаThe Moscow PostRB.RUЦарьградКурьер. Среда. БердскRT на русскомБлокнот.руFreeNews-VolgaАБНREGNUMРБКГлавный региональныйПодробнее о событииЭкономист Масленников прокомментировал действия ЦБ в рамках бюджетного правилаRT на русскомвчера в 13:49ЦБ приостановил закупку валюты на рынке в рамках бюджетного правилаРБКвчера в 08:49ЦБ объявил о приостановке покупки валютыExpert.ruвчера в 08:28Рубль отыграл часть потерь на новостях от ЦБ РФИнтерфаксвчера в 08:30ЦБ приостановил покупки валюты на внутреннем рынкеТАССвчера в 08:29ЦБ России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила из-за падения рубляРИА Новостивчера в 08:10Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правилаФинмаркетвчера в 08:22Показать ещёОценить1,9KПоделиться