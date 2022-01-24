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ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Центробанк решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится
 в сообщении на сайте регулятора.
Forbes
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, – говорится в сообщении.
SIA.ru
Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, — отмечается в сообщении ЦБ.
News.ru
По данным Мосбиржи на 15:19 мск, курс доллара замедлил рост до 79,04 руб. (+2,09%), евро находился на уровне 89,08 (+1,38%).
ТАСС

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