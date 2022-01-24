Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом вопросы дальнейшей координации действий в соответствии с принципами стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что работодателей в Москве выборочно проверят на соблюдение указа мэра столицы Сергея Собянина об обязательном переводе на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников.
Московский гарнизонный военный суд в понедельник приговорил шестерых бывших бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и двух их подельников к срокам от восьми до 10 лет колонии за разбойное нападение на бизнесмена и хищение у него 136,5 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.