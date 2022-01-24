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ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Центральный банк на фоне падения рубля приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомости
Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, – говорится в сообщении.
SIA.ru
После новости о приостановке покупки валюты курс доллара снизился до 78,7 рублей, евро — до 88,9 рублей.
Медиазона
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Доллар 24 января подорожал на 1,9575 рубля по сравнению с уровнем закрытия торгов в минувшую пятницу, оказавшись на уровне в 79,38 рубля, а евро — 89,74 рубля.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

ЦБ объявил о приостановке покупки валюты
Expert.ru08:28
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
RT на русском08:20
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на рынке, чтобы снизить волатильность
РИА Новости08:10
Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
Интерфакс08:05
ЦБ приостановил закупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила
РБК08:49
Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила
Финмаркет08:22
Рубль укрепился к доллару и евро на сообщении о приостановке ЦБ покупки валюты
ТАСС08:36

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