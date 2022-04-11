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ЦБ приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами

Банк России временно приостановил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле Российской Федерации товарами (по методологии платежного баланса).
Интерфакс
Об этом сообщается в соответствующем разделе на сайте ЦБ РФ.
Интерфакс
Согласно календарю публикаций, в понедельник должны были быть опубликованы данные о внешней торговле за февраль.
Интерфакс
В опубликованной в понедельник оценке платежного баланса РФ за первый квартал 2022 года, данные по внешней торговле товарами были объединены в один показатель с данными по внешней торговле услугами.
Финмаркет
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