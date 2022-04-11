Вооруженными силами России ликвидирован один из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) Тарас Бобанич, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
Президент России Владимир Путин во время совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов поручил правительству разработать меры о дополнительном увеличении или индексации пенсий, зарплат сотрудникам государственных и муниципальных учреждений, социальных выплат.
Новое исследование предполагает, что состав первобытной атмосферы Земли, вероятно, затруднял образование молний, что могло увеличить время, необходимое для образования и накопления пребиотических молекул, важных для жизни.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении украинской актрисы Андрианны Курилец, которая в социальном рекламном ролике призывала к насилию в отношении офицеров ВС России.