Коронавирус

REGNUMREGNUMЦБ РФ приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

«Банк России с 1 апреля 2020 года приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — говорится в сообщении.
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Золотодобытчики РФ не ожидают, что приостановка покупки золота ЦБ отразится на их бизнесе

ТАССвчера в 13:31

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы

РБКвчера в 12:13

Банк России сделал выбор между золотом и рублем

ПРАЙМ08:27

ЦБ РФ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Финмаркетвчера в 11:21

ЦБ приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке

RT на русскомвчера в 11:50

ЦБ остановит покупку золота на внутреннем рынке с 1 апреля

Известиявчера в 11:26

ЦБ больше не хочет золота

Коммерсантъвчера в 15:04
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
RT на русском 08:13
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 28 марта в 10:49
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Культура

Дербент приглашает на первую онлайн-экскурсию по древнейшей крепости

Дербентский музей-заповедник приглашает всех желающих посмотреть на канале музея в YouTube трехминутный фильм «История Дербента в живописных полотнах».
Inc-news.ru 29 марта в 22:51
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока не достаточно.
РБК 10:06
Киберспорт

Alliance рассталась с двумя игроками по Dota 2

Киберспортивная организация Alliance объявила об изменениях в составе по Dota 2. Из команды ушли Адриан Fata Тринкс и Нета 33 Шапира.
Матч ТВ 04:07
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 02:48
Происшествия

В Брянске подтверждено два новых случая коронавируса

В Брянской области официально зарегистрировали новые случаи заболевания короновирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Городской телеканал (Брянск) 09:42
Общество

В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение самоизоляции

Москвичей, нарушивших режим домашней самоизоляции, предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, соответствующий проект закона о внесении изменений в законы города Москвы и КоАП города опубликован на сайте столичного парламента.
РИА Новости 10:10
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

В Петербурге приостановлен призыв в армию из-за коронавируса

Военный комиссариат Санкт-Петербурга приостановил мероприятия, связанные с весенним призывом на военную службу, до особого распоряжения из-за распространения коронавируса.
ТАСС 07:35
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 07:40
Общество

В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции

Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Здоровье

На Ямале вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет

Салехард, 31 марта 2020, 14:39 — REGNUM На Ямале с 1 по 15 апреля лица старше 60 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции.
REGNUM 07:39
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
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