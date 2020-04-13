Экономика

Полит.руПолит.руЦБ: приток иностранных инвестиций в Россию остановился

В первом квартале 2020 года Россия получила $0,2 млрд иностранных инвестиций. Год назад их объем достигал $10,3 млрд.
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с чего всё началось

Приток иностранных инвестиций в Россию остановился

Статистика показала практически остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья сократился почти на четверть. Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Политика

Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
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Здоровье

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Происшествия

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«Буквально сегодня в четырёх регионах возбуждены уголовные дела на основании появившейся в СМИ и соцсетях ложной информации, связанной с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в Следственном комитете.
REGNUM вчера в 14:50
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Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром в чернобыльской зоне

RT на русском 01:43
Общество

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Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
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Происшествия

В Курганской области подтвердили еще шесть случаев коронавируса

Шесть новых случаев коронавируса в регионе подтвердил курганский оперативный штаб по коронавирусу, 14 апреля сообщается на странице штаба «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 01:22
Здоровье

«Саратовский аптечный склад» запасается антибиотиками

"Саратовский аптечный склад" закупает лекарственные препараты для лечения инфекционных заболеваний на сумму 127 млн руб.
СаратовБизнесКонсалтинг 01:32
Шоу-бизнес

Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам

Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
Bimru.ru вчера в 01:25
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Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone

Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
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Происшествия

Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии

Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Футбол

Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам

В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
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Армия и оружие

Сообщается об изъятии Индией с корабля КНР груза для атомной военной отрасли Пакистана

Утверждается, что доставляемая в Пакистан из Китая система предназначалась для развития ядерного арсенала страны, для атомной военной отрасли.
Военное обозрение 00:57
Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
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Происшествия

В Новосибирске не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба на 10:00 утра 14 апреля в Новосибирской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19, заболевших по-прежнему 46.
ЧС-ИНФО 00:26
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Кино

На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

BFM.ru вчера в 21:09
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Экономика

Железные дороги тянут поперек Сибири

Международный транспортный коридор (МТК) Арктика—Сибирь—Азия «Сибирский меридиан», по предварительным расчетам, обойдется в 4,93 трлн руб. с НДС.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Политика

Помпео пообещал найти виновных в пандемии коронавируса

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что необходимо найти виновного в распространении коронавируса, а также обвинил Китай в несвоевременном предоставлении данных о болезни.
Известия вчера в 21:45
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Транспорт

В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях

Из-за снижения пассажиропотока в метрополитене будут временно закрыты отдельные входы и выходы на 20 станциях.
Известия вчера в 19:45
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,9 миллиона

В американском Университете Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты, заявили, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,9 млн, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 16:07
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Общество

Инфекционист объяснил, чем опасен жесткий карантин

У карантина есть обратная сторона, которая может быть опасной, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
РИА Новости 00:02
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
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Политика

Путин пригрозил губернаторам посадками до 7 лет

Путин пригрозил губернаторам статьей за преступную халатность в случае, если они "недоработают" в борьбе с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
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Общество

Лукашенко: В Белоруссии никто от коронавируса не умер и не умрёт

Лукашенко призвал белорусов «даже не переживать», пообещав, что в стране никто от коронавируса не умрёт.
Национальная служба новостей вчера в 08:18
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 17:03
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Игры

Ремейк Resident Evil 4 станет самым масштабным

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Общество

В Нидерландах уничтожили миллионы тюльпанов из-за коронавируса

По словам Фреда ван Тола, менеджера по международным продажам Royal FloraHolland, за последний месяц в Голландии было уничтожено около 400 миллионов цветов.
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Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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