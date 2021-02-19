ЦБ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей
Центробанк попросил банки быстрее внедрять сервисы Системы быстрых платежей, сообщил РБК со ссылкой на письмо регулятора, подлинность которого подтвердили два источника на рынке. О получении письма ЦБ сообщили Росбанк и банк «Уралсиб».В источнике
С чего всё началось
ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей
Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП): ЦБ попросил их ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.
РБК22:00
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