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ЦБ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей

Центробанк попросил банки быстрее внедрять сервисы Системы быстрых платежей, сообщил РБК со ссылкой на письмо регулятора, подлинность которого подтвердили два источника на рынке. О получении письма ЦБ сообщили Росбанк и банк «Уралсиб».В источнике
С чего всё началось

ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей

Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП): ЦБ попросил их ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.
РБК22:00
Подробнее о событии

Банки могут внедрить ряд сервисов в Системе быстрых платежей раньше срока

ПРАЙМ06:56

Эксперт объяснил призывы ЦБ ускорить подключение банков к сервисам СБП

Известия06:44

ЦБ призвал банки поторопиться с переходом на Систему быстрых платежей

Газета.Ru23:45

ЦБ поторопил банки с подключением Системы быстрых платежей

Lenta.ru00:33

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РБК00:53

ЦБ попросил банки ускорить переход на Систему быстрых платежей

РИА Новости01:48

ЦБ призвал банки ускориться с переходом на Систему быстрых платежей

Life.ru22:38
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Банк России проведет переоценку подходов к регулированию вмененного страхования

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Финансовая газета08:04

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Evo-rus.comвчера в 03:03