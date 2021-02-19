Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

ЦБ призвал банки быстрее переходить на Систему быстрых платежей

Центробанк попросил банки быстрее внедрять сервисы Системы быстрых платежей, сообщил РБК со ссылкой на письмо регулятора, подлинность которого подтвердили два источника на рынке. О получении письма ЦБ сообщили Росбанк и банк «Уралсиб».В источнике
Росбалт
Life.ru
Mockva.ru
РИА Новости
Газета.Ru
Телеканал 360°
ФАН
Политическая Экспертиза
Lenta.ru
ФедералПресс
Экономика сегодня
Известия
Piter.tv
Народные новости
Новый День
ПолитРоссия
Общественная служба новостей
РБК
Рамблер
С чего всё началось

ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей

Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей (СБП): ЦБ попросил их ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств.
РБК22:00
Подробнее о событии

РБК: ЦБ попросил банки ускорить переход на Систему быстрых платежей

РИА Новости01:48

ЦБ попросил банки побыстрее подключиться к Системе быстрых платежей

Телеканал 360°00:52

ЦБ поторопил банки с подключением Системы быстрых платежей

Lenta.ru00:33

ЦБ призвал банки активнее переходить на систему быстрых платежей

Говорит Москва00:26

Контроль за экспортом, США на Марсе, фейки в Clubhouse. Главное за ночь

РБК00:53

ЦБ призвал банки поторопиться с переходом на Систему быстрых платежей

Газета.Ru23:45

ЦБ призвал банки ускориться с переходом на Систему быстрых платежей

Life.ru22:38
Интересное

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки со стороны силовиков

Украинские силовики в пятницу утром обстреляли поселок Зайцево на окраине подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, заявил журналистам представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости01:56