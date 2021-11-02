Банк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Об этом говорится в информационном письме, адресованном участникам рынка, которое размещено на сайте ЦБ.В источнике
Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рекомендовал не применять антибиотики и противовирусные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях.
Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.