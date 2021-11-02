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ЦБ призвал банки воздержаться от предоставления рассрочки на покупки в магазинах

Банк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Об этом говорится в информационном письме, адресованном участникам рынка, которое размещено на сайте ЦБ.В источнике

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ЦБ ограничит выдачи банками рассрочек на покупки в магазинах
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