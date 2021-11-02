Банк России рекомендует банкам и микрофинансовым организациям воздержаться от предоставления рассрочки покупателям в магазинах без заключения договоров потребительского кредитования. Об этом говорится в информационном письме, адресованном участникам рынка, которое размещено на сайте ЦБ.

Smotrim.ru Smotrim.ru Центральная Служба Новостей RB.RU Алтапресс Газета.Ru Retail & Loyalty ФАН СенатИнформ Сусанин Банки Сегодня Рамблер EAOmedia.ru Экономика сегодня Kazanfirst.ru