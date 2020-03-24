Коронавирус
Газета.RuЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
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Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер, введённых в целях противодействия распространению коронавируса.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Политика
Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор
Итальянец снял флаг Евросоюза и поместил вместо него российский триколор, тем самым выразив благодарность за поддержку в борьбе с опасным заболеванием.
Политика
Трамп намерен снять ограничения из-за коронавируса в ближайшие недели
В США в ближайшие недели начнет восстанавливаться экономическая деятельность, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
Финансы
ЦБ продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей
Банк России продал 23 марта иностранную валюту на 13,3 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.
Общество
Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США
Здоровье
Медики владимирской скорой помощи оказались без защиты от коронавируса
В настоящее время информация с противоэпидемической защитой фельдшеров станции скорой помощи во Владимире проверяется.
Общество
Большинство россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны
Прекрасным временем советскую эпоху считают 75% россиян. С таким мнением не согласны 18% участников опроса.
Происшествия
В Калужской области выявлен второй случай коронавируса
Калуга, 24 марта 2020, 12:20 — REGNUM Второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердился в Калужской области, написал 24 марта на странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Экономика
Аналитики отметили пик спроса на крупы и пельмени в середине марта
Повышенный спрос на крупы, вызванный опасениями из-за распространения коронавируса, наблюдается с середины марта.
Общество
Чечня первой из регионов России закрыла кафе и рестораны
Накануне глава Чечни призвал граждан не посещать с детьми торговые центры, а пожилых людей – не выходить из дома без особой необходимости.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара вырос на 1,07 рубля, до 81 рубля, а курс евро увеличился на 1,53 рубля и достиг показателей в 86,93 рубля.
Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Происшествия
В Волгограде выявили первый случай коронавируса
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
Энергетика
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,5%
Цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5% - до $28,3 за баррель.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
Вернувшийся из ОАЭ глава города в Пермском крае покинет должность
Глава города Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев написал заявление об уходе с должности.
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Авто
Volkswagen приостановил сборку машин в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Здоровье
Врач описал особенности механизма заражения коронавирусом
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Тимур Бессараб, являющийся членом оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, описал механизм заражения SARS-CoV-2 во вторник, 24 марта, проекту RT.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Энергетика
Колумнист Bloomberg: Саудовской Аравии грозит «невероятный кризис»
Колумнист добавил, что, по мнению МВФ, если цена на нефть будет находится в диапазоне от 50 до 55 долларов, то золотовалютные запасы Саудовской Аравии уже в 2024 году сократятся примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия