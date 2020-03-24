Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

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