Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) призвала Центральный банк России изменить требования к новому способу продажи банками страховых продуктов.
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с чего всё началось

На долгую памятку: банки сменили тактику продаж непрофильных продуктов

Крупные банки нашли новый способ нарастить продажи страховых продуктов.
Известиявчера в 16:01

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Центральный банк призвали изменить способ продажи страховок в банках

Городовой02:12

ЦБ призвали изменить способ продажи страховок в банках

Известиявчера в 20:02

Банки не предоставляют полную информацию покупателям при продаже страховок

Газета.Ru01:17

Банки начали зарабатывать на россиянах с помощью страховок

ФедералПрессвчера в 22:27

Банки нашли новый способ заработать на клиентах

URA.Ruвчера в 21:12

Банки нашли способ увеличить выручку от страховых продуктов

Телеканал 360°вчера в 19:29

Эксперты рассказали о рисках новой банковской услуги

Deita.ru00:45
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Общество

В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом

В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.
Lenta.ru 03:25
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На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора

После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, от кого пошла информация, по которой Сара Фуссек написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время ЧМ в Антхольце.
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В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
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Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
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Цены на нефть упали после решения Новака покинуть встречу ОПЕК+

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Компания Volkswagen показала электрокроссовер ID.4, который в 2020 году станет серийной моделью.
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Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

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Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Двадцать пятый фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесли в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru вчера в 13:37
Общество

Канада начала рассмотрение вопроса о депортации эсэсовца Оберлендера

Миграционные власти Канады начали процесс рассмотрения вопроса о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера.
Вести.Ru 03 марта в 19:28
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
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Пятый за неделю корабль ВМФ России отправился в Сирию

Lenta.ru 03:58
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
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ФСБ задержала в Ростове террористическую группировку

В одной из квартир в микрорайоне «Темерник» сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали участников законспирированной ячейки международной террористической организации во главе с вербовщиком, сообщает пресс-служба ведомства.
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Московский «Спартак» обыграл ЦСКА в четвертьфинале Кубка России

Газета.Ru вчера в 16:02
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
Общество

Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
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Футбол

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

По подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда на территорию Парагвая задержан бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо.
Вести.Ru вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Надежда Грановская рассказала об отношениях с братьями Меладзе

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская в эфире шоу «Люкс ФМ» на YouTube рассказала, что ее связывает с братьями Меладзе.
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Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
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Шоу-бизнес

Кэти Перри ждет ребенка от Орландо Блума

Кэти Перри, американская популярная певица, ждет первенца от Орландо Блума.
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Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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Выявлен более агрессивный подтип коронавируса

Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.
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МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова

Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.
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Общество

В Калифорнии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

В американском штате Калифорния ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за распространения нового типа коронавируса.
МИР 24 вчера в 21:41
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
РБК 03:32
Общество

ГТЛК прокомментировала оценку рисков продаж SSJ100

Проблемы с реализацией самолета Sukhoi Superjet 100 описывали независимые эксперты, это не является официальной позицией Государственной транспортной лизинговой компании, заявили РИА Новости в пресс-службе ГТЛК.
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Армия и оружие

МИД РФ не видит проблемы в испытаниях гиперзвукового оружия США

Россия не видит проблем в намерениях США испытать летом гиперзвуковое оружие, заявил «РИА Новости» директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Коммерсантъ 03:00
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Дмитрий Песков не видит предпосылок для конфликта. Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе.
Piter.tv вчера в 04:44
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