с чего всё началось

Общество В России обнаружен еще один заразившийся коронавирусом В России зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Она обнаружена у прилетевшего в страну гражданина Италии.

Происшествия На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Биатлон Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова на ЧМ в Антхольце Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, от кого пошла информация, по которой Сара Фуссек написала заявление в полицию на биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время ЧМ в Антхольце.

Авто Volkswagen показал электрокроссовер ID.4 Компания Volkswagen показала электрокроссовер ID.4, который в 2020 году станет серийной моделью.

Происшествия В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия ФСБ задержала в Ростове террористическую группировку В одной из квартир в микрорайоне «Темерник» сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали участников законспирированной ячейки международной террористической организации во главе с вербовщиком, сообщает пресс-служба ведомства.

Общество В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.

Общество Суд оштрафовал ФБК за нарушение закона об иноагентах Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального на 500 000 руб. за нарушение закона об иноагентах (ст. 19.34 КоАП), сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.

Политика Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.

Наука Выявлен более агрессивный подтип коронавируса Коронавирус разделился на два подтипа L и S, из которых L образовался в результате мутации подтипа S, являющийся первоначальной формой возбудителя.

Биатлон МОК передал CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова Международный Олимпийский комитет предоставил Спортивному арбитражному суду (CAS) нотариально заверенное заявление экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, подтверждающее подлинность всех его подписей по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, передает РИА Новости.